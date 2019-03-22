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15:56 (мск), источник: ТАСС

Медведева через боль исполняла произвольную программу на чемпионате мира

САЙТАМА /Япония/, 22 марта. Российская фигуристка Евгения Медведева испытывала сильную боль во время исполнения произвольной программы на чемпионате мира в японской Сайтаме. Об этом спортсменка рассказала журналистам после проката.

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Источник: РИА "Новости"

Медведева на мировом первенстве завоевала бронзу. Победила россиянка Алина Загитова.

«Пройдено очень много, правда. Я сегодня горжусь собой, своей командой. Сегодня был сложный день, было много вещей, через которые нужно было пройти, и мы это сделали, — сказала Медведева. Я просто хочу продолжать двигаться дальше, залечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было очень сложно и очень больно».

«На разминке перед короткой программой я, видимо, потянула бедро, вчера и сегодня стало хуже. Но я уверена, мы через это пройдем, залечим, через неделю начнется шоу. Эта боль дала мне силы идти дальше, я разозлилась, заглянула в свой резерв и сделала все, что могла», — добавила спортсменка.

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