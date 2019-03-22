Турсынбаева стала серебряной призеркой чемпионата мира по фигурному катанию в Японии

Спортсменка успешно проявила себя в короткой программе. Судьи оценили выступление Турсынбаевой на 75,96 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне. Итоговое промежуточное место Элизабет — третье место. Она пропустила вперед японку Каори Сакамото — 76.86 и россиянку Алину Загитову — 82.08.