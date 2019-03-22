Турсынбаева стала серебряной призеркой чемпионата мира по фигурному катанию в Японии
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала «серебро» на чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала «серебро» на чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсменка успешно проявила себя в короткой программе. Судьи оценили выступление Турсынбаевой на 75,96 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне. Итоговое промежуточное место Элизабет — третье место. Она пропустила вперед японку Каори Сакамото — 76.86 и россиянку Алину Загитову — 82.08.
Произвольную программу казахстанка откатала не менее успешно, с суммой баллов 224.76 она заняла второе итоговое место.
«Золото» досталось россиянке Алине Загитовой (237.50), «бронзы» удостоилась еще одна российская фигуристка Евгения Медведева (223.80).