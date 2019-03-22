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12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Турсынбаева стала серебряной призеркой чемпионата мира по фигурному катанию в Японии

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала «серебро» на чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка успешно проявила себя в короткой программе. Судьи оценили выступление Турсынбаевой на 75,96 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне. Итоговое промежуточное место Элизабет — третье место. Она пропустила вперед японку Каори Сакамото — 76.86 и россиянку Алину Загитову — 82.08.

Произвольную программу казахстанка откатала не менее успешно, с суммой баллов 224.76 она заняла второе итоговое место.

«Золото» досталось россиянке Алине Загитовой (237.50), «бронзы» удостоилась еще одна российская фигуристка Евгения Медведева (223.80).

Казахстанская фигуристка Турсынбаева завоевала "серебро" на чемпионате мира в Японии
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