Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

«Молодец, всё удалось. И показала, что может и короткую программу катать, и произвольную. И лучше всех катать и всё делать. Она откаталась потрясающе. В такой тяжёлый момент… Она не была никогда чемпионкой мира. Она себя превозмогла. Она прекрасно здесь тренировалась.