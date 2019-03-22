Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист0
Салават Юлаев2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Боливия0
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс3
Авангард5
Футбол. Сборные
13:20
Япония0
Колумбия1
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Болгария
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Аргентина
Венесуэла
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон Кэпиталз
Миннесота Уайлд
Футбол. Сборные
23.03
Перу
Парагвай
Футбол. Сборные
23.03
Гватемала
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Сборные
23.03
Мексика
Чили
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
16:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в произвольной программе на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Россиянка в сумме набрала 237,50 балла и стала чемпионкой мира.

«Молодец, всё удалось. И показала, что может и короткую программу катать, и произвольную. И лучше всех катать и всё делать. Она откаталась потрясающе. В такой тяжёлый момент… Она не была никогда чемпионкой мира. Она себя превозмогла. Она прекрасно здесь тренировалась.

Она настолько оторвалась в короткой программе, что достать её было практически невозможно. Настоящая чемпионка, — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронзовым призёром стала россиянка Евгения Медведева.

 Российскую биатлонистку выгнали с Чемпионата Мира!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
Загитова и Медведева снова лучшие. А победила Тутберидзе
«Авангард» впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Алина Загитова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира
Что нужно знать о футболе в Казахстане. Играем в воскресенье
Алина Кабаева: где она сейчас? (фотогалерея)
Русский форвард в одиночку обыграл американский клуб НХЛ (видео)
Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь