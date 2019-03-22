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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова и Медведева снова лучшие! А победила Тутберидзе

Алина Загитова стала чемпионкой мира, Евгения Медведева завоевала бронзу.

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Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 155,42
2. Рика Кихира (Япония) — 152,59
3. Евгения Медведева (Россия) — 149,57
4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 148,80
5. Каори Сакамото (Япония) — 145,97
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 145,35
8. Софья Самодурова (Россия) — 138,16.

Итог
1. Алина Загитова (Россия) — 237,50
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49
5. Каори Сакамото (Япония) — 222,83
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 215,95
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.

Великолепная произвольная программа в соревнованиях женщин-одиночниц стала украшением чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Алина Загитова к титулу олимпийской чемпионки прибавила титул чемпионки мира. Евгения Медведева, чисто откатавшая две программы, стала бронзовым призером, а Элизабет Турсунбаева с помощью четверного сальхова допрыгнула до серебра.

Вот она, Кармен!

Что было в текущем сезоне с Алиной Загитовой? Сплошные поражения. Да, были прекрасные прокаты на «челленджере» в Оберстдорфе, сумасшедшие баллы как за каждую из программ, так и по сумме. А потом? На каждом старте были помарки, а если говорить про чемпионаты России и Европы, то просто провалы в произвольных программах. Естественно, возникали вопросы, в каком состоянии она приедет в Японию.

Безусловно, тренерский штаб олимпийской чемпионки во главе с Этери Тутберидзе сделал свои выводы. В Сайтаму приехала настоящая Загитова, настоящая Кармен.

Два практически безупречных проката, которые ответили на главный вопрос — кто в данный момент является лучшей фигуристкой мира. Это она, Алина Загитова. Она вышла на лед побеждать, в ее глазах горел тот же огонь, что и чуть больше года назадв Пхенчхане. Было понятно, что Загитова по своему потенциалу, по сложности своей программы и ее подаче вполне способна бороться за золото, но кто, скажите, не испытывал беспокойства перед произволкой?

Загитова — лучшая фигуристка мира, а Тутберидзе — лучший тренер мира в женском катании, как взрослом, так и юниорском. Красивейшей и убедительной победы Алины вполне хватило бы для этого утверждения, но…

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Медведева приехала не зря

Бронзовую награду в острейшей борьбе с японкой Рикой Кихирой завоевала Евгения Медведева. И ее эмоции, кажется, были намного сильнее, чем во время победных чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, сильнее, чем в Пхенчхане.

Ее уход от Тутберидзе к Брайану Орсеру по окончании прошлого сезона был главной темой мира фигурного катания много месяцев. Сезон у Евгении был просто провальным. Ни одного старта, после которого можно было бы говорить о ней как о претендентке на попадание в сборную. Да она и не попала в команду и в Сайтаму поехала только после решения ФФККР, устроившего дополнительный отбор на финале Кубка России в Великом Новгороде.

Медведева выиграла тот турнир, пусть и большими вопросами к судейству. И пробилась в Японию, закрыв дорогу Елизавете Туктамышевой.

Если бы Евгения не завоевала на чемпионате мира медаль, в ее адрес, в адрес ее тренера и федерации полилось столько грязи, по сравнению с которой вся предыдущая критика показалась бы смешной.

Но двукратная чемпионка мира проявила настоящий бойцовский характер. Произвольную она откатала с травмой правого бедра. И откатала здорово. Может быть, по скорости это была немного не та прежняя Медведева, но она все и всем доказала.

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Как прыгнуть в историю

Серебро завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Она стала не только первой в истории чемпионатов мира представительницей своей страны на пьедестале, но и первой в истории взрослой фигуристкой, выполнившей четверной прыжок.

Турсынбаева, в межсезонье вернувшаяся от Орсера к Тутберидзе, исполнила четверной сальхов. Понятно, что Элизабет запомнилась не только им, но исторический факт у нее теперь никто и никогда не отнимет.

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А где же японки, где же Кихира с двумя тройными акселями в произвольной? Она сделала тройной аксель в каскаде с тулупом, но со второго тройного акселя, который к тому же был недокрученным, упала. Это и не позволило ей подняться в число призеров. Загитову она не обыграла бы даже с чистым вторым акселем, так как слишком много уступала после короткой, но второе место заняла бы точно.

Однако сослагательного наклонения в спорте нет, есть здесь и сейчас. Японки Каори Сакамото и Сатоко Мияхара стали пятой и шестой, а Софья Самодурова, допустившая небольшую помарку на последнем прыжковом элементе, на своем дебютном чемпионата заняла восьмое место. Ученице Алексея Мишина немного не хватило сил и эмоций, чтобы быть чуть выше.

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