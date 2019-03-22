Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист0
Салават Юлаев2
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Боливия0
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс3
Авангард5
Футбол. Сборные
13:20
Япония0
Колумбия1
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Болгария
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Молдавия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Турция
Футбол. Сборные
23:00
Аргентина
Венесуэла
Хоккей. НХЛ
23.03
Вашингтон Кэпиталз
Миннесота Уайлд
Футбол. Сборные
23.03
Перу
Парагвай
Футбол. Сборные
23.03
Гватемала
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Сборные
23.03
Мексика
Чили
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз4
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз5
Оттава Сенаторз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
20Бузова зажигает, «ястребы» бьют «барсов»
16:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Мне очень больно, но я горжусь собой

Интервью бронзового призера чемпионата мира.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сайтама (Япония). Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 155,42
2. Рика Кихира (Япония) — 152,59
3. Евгения Медведева (Россия) — 149,57
4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 148,80…
8. Софья Самодурова (Россия) — 138,16.

Итог

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49…
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.

— Пройден очень большой путь, я горжусь собой, горжусь своей командой, — сказала Медведева. — Сегодня был трудный день. Было много вещей, через которые мне пришлось пройти. Сейчас нужно немного подлечиться и двигаться дальше.

— У вас была такая эмоциональная реакция после проката.

— Мне сегодня было очень сложно, потому что испытывала сильную боль. На разминке перед короткой программой потянула бедро. Через неделю все пройдет, у меня как раз начинаются шоу. Но эта боль дала мне силы. Я заглянула внутрь и нашла там резерв.

— У вас были турниры, когда вам не было сложно и больно одновременно?

— Были. В том сезоне, когда я чуть ли не каждом старте ставила рекорды. Морально было легко — я была уверена в себе и выходила на лед, как удав, и ничего при этом не болело.

— Приехав сюда, вы излучали уверенность. Хоть какие-то сомнения в себе были, или удалось их глубоко закопать?

— У меня весь год были сомнения. Когда они возникали на тренировках, я смотрела в сторону бортика и видела там Брайана Орсера, Трейси Уилсона, Мишу Ге и понимала, что катаюсь не одна. Моя команда всегда поддерживала меня. Я видела, что они все пропускали через сердце.

— Вы можете сказать, что физиологически вы уже сформировались вам не нужно больше приспосабливаться к изменениям.

— Думаю, да, у меня уже женское сформировавшееся тело. Были трудности с питанием после Олимпийских игр, но я тогда очень жестко держала себя в форме и весила 43 кг. Это мало для нормальной работы организма, скажем так. Отсюда, видимо, начались проблемы с трещинами в ногах. Так что нужно было восстановить свое тело, а для этого правильно питаться. Из-за этого я набрала около 5 кг, но потом все скинула. Сейчас я очень внимательно к этому подхожу, советуюсь с профессионалами. Я на пути к тому телу, о котором мечтаю — сухому, атлетичному, полному мышц и энергии. И я добьюсь этого.

— Как вам удалось за год добиться того, на что многие отводили полтора два сезона?

— Первое, что я сказала Брайану, когда мы начали работу: «Я слишком люблю фигурное катание, чтобы заканчивать». Мне нравится сам процесс.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Загитова и Медведева снова лучшие. А победила Тутберидзе
«Авангард» впервые с 2012 года вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Алина Загитова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира
Что нужно знать о футболе в Казахстане. Играем в воскресенье
Алина Кабаева: где она сейчас? (фотогалерея)
Русский форвард в одиночку обыграл американский клуб НХЛ (видео)
Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь