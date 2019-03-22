Евгения Медведева: Мне очень больно, но я горжусь собой

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Сайтама (Япония). Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 155,42

2. Рика Кихира (Япония) — 152,59

3. Евгения Медведева (Россия) — 149,57

4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 148,80…

8. Софья Самодурова (Россия) — 138,16.

Итог

1. Алина Загитова (Россия) — 237,50

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76

3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80

4. Рика Кихира (Япония) — 223,49…

8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.

— Пройден очень большой путь, я горжусь собой, горжусь своей командой, — сказала Медведева. — Сегодня был трудный день. Было много вещей, через которые мне пришлось пройти. Сейчас нужно немного подлечиться и двигаться дальше.

— У вас была такая эмоциональная реакция после проката.

— Мне сегодня было очень сложно, потому что испытывала сильную боль. На разминке перед короткой программой потянула бедро. Через неделю все пройдет, у меня как раз начинаются шоу. Но эта боль дала мне силы. Я заглянула внутрь и нашла там резерв.

— У вас были турниры, когда вам не было сложно и больно одновременно?

— Были. В том сезоне, когда я чуть ли не каждом старте ставила рекорды. Морально было легко — я была уверена в себе и выходила на лед, как удав, и ничего при этом не болело.

— Приехав сюда, вы излучали уверенность. Хоть какие-то сомнения в себе были, или удалось их глубоко закопать?

— У меня весь год были сомнения. Когда они возникали на тренировках, я смотрела в сторону бортика и видела там Брайана Орсера, Трейси Уилсона, Мишу Ге и понимала, что катаюсь не одна. Моя команда всегда поддерживала меня. Я видела, что они все пропускали через сердце.

— Вы можете сказать, что физиологически вы уже сформировались вам не нужно больше приспосабливаться к изменениям.

— Думаю, да, у меня уже женское сформировавшееся тело. Были трудности с питанием после Олимпийских игр, но я тогда очень жестко держала себя в форме и весила 43 кг. Это мало для нормальной работы организма, скажем так. Отсюда, видимо, начались проблемы с трещинами в ногах. Так что нужно было восстановить свое тело, а для этого правильно питаться. Из-за этого я набрала около 5 кг, но потом все скинула. Сейчас я очень внимательно к этому подхожу, советуюсь с профессионалами. Я на пути к тому телу, о котором мечтаю — сухому, атлетичному, полному мышц и энергии. И я добьюсь этого.

— Как вам удалось за год добиться того, на что многие отводили полтора два сезона?