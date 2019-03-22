Евгения Медведева: Мне очень больно, но я горжусь собой
Интервью бронзового призера чемпионата мира.
Интервью бронзового призера чемпионата мира.
Сайтама (Япония). Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) — 155,42
2. Рика Кихира (Япония) — 152,59
3. Евгения Медведева (Россия) — 149,57
4. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 148,80…
8. Софья Самодурова (Россия) — 138,16.
Итог
1. Алина Загитова (Россия) — 237,50
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 224,76
3. Евгения Медведева (Россия) — 223,80
4. Рика Кихира (Япония) — 223,49…
8. Софья Самодурова (Россия) — 208,58.
— Пройден очень большой путь, я горжусь собой, горжусь своей командой, — сказала Медведева. — Сегодня был трудный день. Было много вещей, через которые мне пришлось пройти. Сейчас нужно немного подлечиться и двигаться дальше.
— У вас была такая эмоциональная реакция после проката.
— Мне сегодня было очень сложно, потому что испытывала сильную боль. На разминке перед короткой программой потянула бедро. Через неделю все пройдет, у меня как раз начинаются шоу. Но эта боль дала мне силы. Я заглянула внутрь и нашла там резерв.
— У вас были турниры, когда вам не было сложно и больно одновременно?
— Были. В том сезоне, когда я чуть ли не каждом старте ставила рекорды. Морально было легко — я была уверена в себе и выходила на лед, как удав, и ничего при этом не болело.
— Приехав сюда, вы излучали уверенность. Хоть
— У меня весь год были сомнения. Когда они возникали на тренировках, я смотрела в сторону бортика и видела там Брайана Орсера, Трейси Уилсона, Мишу Ге и понимала, что катаюсь не одна. Моя команда всегда поддерживала меня. Я видела, что они все пропускали через сердце.
— Вы можете сказать, что физиологически вы уже сформировались вам не нужно больше приспосабливаться к изменениям.
— Думаю, да, у меня уже женское сформировавшееся тело. Были трудности с питанием после Олимпийских игр, но я тогда очень жестко держала себя в форме и весила 43 кг. Это мало для нормальной работы организма, скажем так. Отсюда, видимо, начались проблемы с трещинами в ногах. Так что нужно было восстановить свое тело, а для этого правильно питаться.
— Как вам удалось за год добиться того, на что многие отводили полтора два сезона?
— Первое, что я сказала Брайану, когда мы начали работу: «Я слишком люблю фигурное катание, чтобы заканчивать». Мне нравится сам процесс.