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16:49 (мск), источник: ТАСС

Тутберидзе призналась, что сильно волновалась во время выступления Загитовой на ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 22 марта. /ТАСС/. Тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе испытывала сильное волнение во время выступления своей ученицы в произвольной программе на чемпионате мира. Об этом она сообщила в пятницу в эфире Первого канала.

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Загитова завоевала золото на чемпионате мира, 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала 19-летняя россиянка Евгения Медведева (223,80).

«Очень сильно волновалась. Поверила, что золото, уже когда в дорожку пошла, уже в финале программы, каждый элемент должна доделывать и докатывать. Мы очень счастливы, тяжелее дается — больше ценится. Мы пойдем сейчас есть не только суши — пойдем есть все», — сказала Тутберидзе.

Загитова, Турсынбаева и Медведева начинали карьеру в группе Тутберидзе, однако последняя в мае прошлого года объявила о переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Чемпионат мира в японской Сайтаме завершится 24 марта показательными выступлениями.

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