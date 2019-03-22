Тутберидзе призналась, что сильно волновалась во время выступления Загитовой на ЧМ

Загитова завоевала золото на чемпионате мира, 16-летняя спортсменка набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала 19-летняя россиянка Евгения Медведева (223,80).
«Очень сильно волновалась. Поверила, что золото, уже когда в дорожку пошла, уже в финале программы, каждый элемент должна доделывать и докатывать. Мы очень счастливы, тяжелее дается — больше ценится. Мы пойдем сейчас есть не только суши — пойдем есть все», — сказала Тутберидзе.
Загитова, Турсынбаева и Медведева начинали карьеру в группе Тутберидзе, однако последняя в мае прошлого года объявила о переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Чемпионат мира в японской Сайтаме завершится 24 марта показательными выступлениями.