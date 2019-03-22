Тутберидзе призналась, что сильно волновалась во время выступления Загитовой на ЧМ

«Очень сильно волновалась. Поверила, что золото, уже когда в дорожку пошла, уже в финале программы, каждый элемент должна доделывать и докатывать. Мы очень счастливы, тяжелее дается — больше ценится. Мы пойдем сейчас есть не только суши — пойдем есть все», — сказала Тутберидзе.