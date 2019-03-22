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16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Туктамышева: Загитова откатала безукоризненно, а Медведева выступила чётко

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата мира в Сайтаме (Япония), в котором победу одержала соотечественница Алина Загитова.

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Другая представительница России Евгения Медведева стала третьей.

«Сегодня, как и после короткой программы, все наши девочки катались очень классно. Очень рада тому, что мы заняли такие высокие места на этом чемпионате мира.

Алина откатала свою программу безукоризненно. У Жени была небольшая помарка на последнем элементе, но это не помешало ей завоевать бронзовую медаль. Ещё хочется отметить, что Женя выступала уверенно и чётко, а как мы помним она достаточно тяжело с этим боролась на протяжении прошлого сезона.

Отсутствие японок на пьедестале? Кто как откатался, такие места и занял. Кихира допустила грубую ошибку в короткой программе, остальные тоже не обошлись без них. Всё по заслугам, — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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