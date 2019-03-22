Загитова заявила, что победа на чемпионате мира была ее главной целью на сезон

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В пятницу женщины представили произвольные программы в рамках мирового первенства. Загитова, лидировавшая после короткого проката, показала лучший результат и в произвольной программе, выиграв турнир с 237,50 балла. Чемпионат мира был единственным турниром, который не удавалось выиграть 16-летней россиянке, проводящей второй сезон на взрослом уровне.

«Я быстро забываю как победы, так и поражения, я смотрю только вперед, — сказала фигуристка. — У меня была цель, и я шла к ней весь сезон».

Также спортсменка заявила, что намерена и дальше бороться за высокие результаты.

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Я не люблю загадывать на будущее, не знаю, что будет через минуту, что будет завтра. Я предпочитаю жить сегодняшним днем. Но я знаю совершенно точно одно — я буду бороться.

Загитова является серебряным призером Игр-2018 в командных соревнованиях и победительницей личного турнира Игр в Пхёнчхане. В нынешнем сезоне фигуристка победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро, уступив японской фигуристке Рике Кихире. На чемпионате Европы в Минске россиянка показала второй результат. Единственным турниром в сезоне-2018/19, в котором Загитова не смогла занять призовое место, был чемпионат России в Саранске, где фигуристка стала пятой.