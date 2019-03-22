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12Самые красивые фигуристки чемпионата мира
12Алина Загитова — чемпионка мира!
18:35 (мск), источник: ТАСС

Ягудин заявил, что радовался победе Загитовой на ЧМ больше, чем своему золоту Олимпиады

САЙТАМА /Япония/, 22 марта. /ТАСС/. Алексей Ягудин радовался победе россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме больше, чем своему золоту Олимпиады, завоеванному в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Об этом Ягудин рассказал ТАСС.

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В пятницу 16-летняя Загитова победила на чемпионате мира в Японии, став первой россиянкой, которая выиграла все титулы в женском фигурном катании. Помимо золота чемпионата мира, спортсменка завоевала золото Олимпийских игр 2018 года, чемпионата Европы (2018) и финала Гран-при (2017).

«Ощущения после ее проката были круче, чем от своей победы на Играх, когда я сидел в kiss and cry (место, где фигуристы со своим тренером ожидают объявления оценок — прим. ТАСС). С возрастом начинаешь по-другому ценить некоторые вещи, я хоть и циник, но люблю чистоту и искренность. Мне после ее проката самому хотелось выброситься на лед плюшевым медведем», — признался Ягудин.

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«Ее победа была стопроцентной. Когда она в произвольной сделала лутц-тулуп, подумал — а где ее коронка — лутц-риттбергер? Но она и его сделала. Я говорил с Этери Тутберидзе о том, что для меня всегда очень важно, как проходит шестиминутная разминка перед прокатом, на чемпионатах России и Европы я чувствовал некоторую тяжесть ее катания, и она выливалась в прокат», — заметил Ягудин.

«На этом чемпионате что на раскатке перед короткой, что перед произвольной я видел ее уверенность, — подчеркнул Ягудин. — Да, для нас в России в фигурном катании есть только золото. Серебро и бронза — это мини-поражения, но, может быть, именно они и освободили Алину от нереального груза ответственности?».

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