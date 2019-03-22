«Я ее просто не узнаю»: Тарасова восхитилась казахстанкой Турсынбаевой на ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

«Перейдя к Этери Тутберидзе, Турсынабева стала совершенно другой. Я просто ее не узнаю, потому что она по-другому берет прыжки, по-другому их делает. Этери сначала заложила хорошую базу — потом Турсынбаева ушла, теперь опять вернулась и продолжает работать на этой базе.

Мы можем сказать благодарность Брайану Орсеру за то, что он поддержал Медведеву. Но базу-то эту создавала все равно Этери. На которую сейчас опирается Женя и дальше идет по этому миру. Для Жени эта «бронза» — как для другого человека «золото», — приводит слова Тарасовой Sports.ru со ссылкой на «Первый канал».

Отметим, что Турсынбаева по итогам короткой и произвольной программ набрала 224.76 балла и стала второй на чемпионате мира в Японии.