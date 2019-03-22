«Я ее просто не узнаю»: Тарасова восхитилась казахстанкой Турсынбаевой на ЧМ-2019
Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой и казахстанки Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой и казахстанки Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира в Сайтаме.
«Перейдя к Этери Тутберидзе, Турсынабева стала совершенно другой. Я просто ее не узнаю, потому что она
Мы можем сказать благодарность Брайану Орсеру за то, что он поддержал Медведеву. Но
Отметим, что Турсынбаева по итогам короткой и произвольной программ набрала 224.76 балла и стала второй на чемпионате мира в Японии.
Первое место заняла россиянка Алина Загитова (237.50), третье — его соотечественница Евгения Медведева (223.80).