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12Алина Кабаева: где она сейчас?
19:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Я ее просто не узнаю»: Тарасова восхитилась казахстанкой Турсынбаевой на ЧМ-2019

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой и казахстанки Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира в Сайтаме.

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Источник: РИА "Новости"

«Перейдя к Этери Тутберидзе, Турсынабева стала совершенно другой. Я просто ее не узнаю, потому что она по-другому берет прыжки, по-другому их делает. Этери сначала заложила хорошую базу — потом Турсынбаева ушла, теперь опять вернулась и продолжает работать на этой базе.

Мы можем сказать благодарность Брайану Орсеру за то, что он поддержал Медведеву. Но базу-то эту создавала все равно Этери. На которую сейчас опирается Женя и дальше идет по этому миру. Для Жени эта «бронза» — как для другого человека «золото», — приводит слова Тарасовой Sports.ru со ссылкой на «Первый канал».

Отметим, что Турсынбаева по итогам короткой и произвольной программ набрала 224.76 балла и стала второй на чемпионате мира в Японии.

Первое место заняла россиянка Алина Загитова (237.50), третье — его соотечественница Евгения Медведева (223.80).

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