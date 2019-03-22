Тренер Медведевой оценил выступления фигуристки

Источник: РИА "Новости"

Специалист сравнил сезон для россиянки с «американскими горками», говоря об эмоциональном состоянии Медведевой. Он отметил, что для необходимых изменений россиянке нужно 18 месяцев. «Тогда будет видна большая разница. Пока у нее было только 10 месяцев, поэтому лучшее еще впереди», — подчеркнул он.

На чемпионате мира в Японии 19-летняя Медведева завоевала бронзовую медаль. Ее опередили соотечественница Алина Загитова и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Медведева пропустила чемпионат Европы из-за неудачного выступления на национальном первенстве — она заняла на чемпионате России только седьмое место. На Кубке России фигуристка стала лучшей и получила путевку на чемпионат мира.