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11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

История в четыре оборота. Кто оставил Медведеву с бронзой чемпионата мира

Элизабет Турсынбаева ушла от Орсера к Тутберидзе и поднялась на вершину.

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Источник: Спорт-Экспресс

Одной из героинь чемпионата мира по фигурному катанию стала Элизабет Турсынбаева. Эта спортсменка родилась в Москве и могла бы выступать за сборную России — и даже выступала какое-то время, но прославилась как представительница Казахстана. В Сайтаме она стала первой в истории взрослой фигуристкой, которая чисто исполнила прыжок в четыре оборота.

Она может их прыгать стабильно

Этери Тутберидзе, которая работала с Турсынбаевой в 2012 и 2013 годах, в одном из интервью говорила, что Элизабет способна стабильно прыгать четверные прыжки, у нее для этого все данные. Тренер говорила о 12-летней девочке, которой еще предстоял пубертатный период.

Турсынбаева — одна из самых миниатюрных фигуристок в мире. Ее рост в 19 лет составляет 148 см, вес не дотягивает до 40 кг. Норвежские лыжницы в 14−15 лет с таким ростом и весом начинают колоть гормон роста, чтобы «привести физиологические показатели в норму».

Многие фигуристки мечтают быть как Турсынбаева. С такими данными, да еще в своем возрасте, она может учить самые сложные прыжки.

Чем она и занялась в межсезонье, упорно работая над четверным сальховом, который начала тренировать еще три года назад.

Сколько раз Элизабет падала с этого прыжка на тренировках, раскатках и соревнованиях, вряд ли можно сосчитать. Пару недель назад Турсынбаева пыталась сделать сальхов на Универсиаде в Красноярске и почти приземлила прыжок. А в Сайтаме обошлось без «почти». У судей не возникло ни малейших сомнению по поводу докрученности, их мнение официально выражено в протоколах.

Никто кроме нее

22 марта 2019 года войдет в историю. До Турсынбаевой никому из взрослых фигуристок не удавалось чисто исполнить прыжок в четыре оборота. Да никто особо и не пытался. Разве что знаменитая темнокожая француженка Сурия Бонали, которая на чемпионате Европы 1990 года пошла аж на два четверных — тулуп и сальхов. Но эти сложнейшие прыжки Бонали не покорились.

В 2002 году, будучи еще юниоркой, четверной сальхов исполнила японка Мики Андо, но в итоговых протоколах судьи поставили ей недокрут. Про четверные прыжки в женском катании активно заговорили пару лет назад, когда в группе Тутберидзе их начала исполнять 12-летняя Александра Трусова, а следом за ней и Анна Щербакова.

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И даже ходили разговоры, что кто-то из этих девочек первой в истории исполнит четверной среди взрослых. Но теперь уже статус первой навсегда останется за Турсынбаевой. Не факт, что у Элизабет получится выучить другие четверные прыжки, но в том, что она попробует это сделать, вряд ли можно сомневаться.

Кстати, в Сайтаме ученица Этери Тутберидзе установила еще одно историческое достижение, став первой представительницей Казахстана, которой удалось подняться на пьедестал почета на чемпионате мира. В мужском катании таких успехов добивался Денис Тен, трагический погибший в прошлом году.

Могла бы выступать за Россию

Возможно, уроженка Москвы Турсынбаева и не добилась бы таких успехов в текущем сезоне, не прими ее родители судьбоносное решение в 2013-м. Тогда 13-летняя спортсменка была включена в состав юниорской сборной России, но семья Турсынбаевых остановила свой выбор на Казахстане.

Обошлось без карантина. Некоторое время Элизабет работала самостоятельно, а затем возник вариант с Брайаном Орсером.

Канадский наставник обещал сделать из Турсынбаевой звезду фигурного катания, но если судить только по результатам, ему это не удалось.

А когда к Орсеру пришла Евгения Медведева, Турсынбаева решила вернуться в Россию к Этери Тутберидзе.

В текущем сезоне она стала серебряным призером чемпионата четырех континентов, Универсиады и чемпионата мира. В Сайтаме Турсынбаева в борьбе за серебро опередила Евгению Медведеву. Элизабет сделала настоящий квантовый скачок. Ее катание приобрело совершенно иные черты, даже если не брать четверной сальхов: оно стало более мощным, уверенным, энергичным. Похоже, в следующем сезоне в женском катании будут настоящие звездные войны.

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