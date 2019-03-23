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11:51 (мск), источник: ТАСС

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

САЙТАМА /Япония/, 23 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от употребления животного белка и стала веганом. Об этом Медведева рассказала журналистам в Сайтаме, где завоевала бронзу в женском одиночном катании.

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Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира победу одержала другая россиянка — Алина Загитова. Второй стала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

«Я сделала выбор в пользу растительного питания — около двух месяцев я не ем мясо, — рассказала спортсменка. — Это те перемены, которых я хотела, но еще не могла говорить в Великом Новгороде во время финала Кубка России — на тот момент прошло еще немного времени с того момента, как я начала. Сейчас я не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя держу — мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если чего-то не хватает, есть витамины», — рассказала спортсменка.

«Если зритель увидел во мне изменения, то это в том числе и заслуга питания натуральными продуктами. Для меня это важно, я чувствую себя более счастливой. Понимаю, что одновременно забочусь о себе, о своем разуме, о своем теле, о своем спорте и окружающей среде. И это потрясающе», — подчеркнула Медведева.

В Канаде отказаться от животного белка гораздо легче — есть замена практически всему. Можно даже веганский майонез купить, но это абсолютный бред, это вредно для здоровья.

Возможно я и вернусь к мясу, просто сейчас я это изменила в своей жизни и чувствую себя комфортно, мне хорошо. Если что-то пойдет не так, я не буду себя насиловать, я вернусь к тому рациону, к которому привыкла за всю жизнь", — отметила фигуристка.

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«Давайте по-честному — так гораздо легче держать вес, — уверена Медведева. — Соотношение массы тела и жира, это то, на что я опираюсь сейчас. Вес, конечно, тоже важно — плюс- минус три килограмма вредно, но на весы я сейчас меньше обращаю внимания. Для меня набор массы сейчас важен — это нужно для здоровья, чтобы не случалось надрыва», — сообщила Медведева.

Также спортсменка изменила и свое отношение к макияжу.

«Я сейчас намного больше себе нравлюсь без макияжа. Я не знаю как это работает, но, возможно, меня окружают люди, которые считают, что я красивая. Я слышу — ты отдохнувшая, ты отлично выглядишь. Я девушка, мне важно это слышать», — сказала Медведева.

«Я чувствую себя уверенно по-женски, и это тоже сделало меня счастливее. Бывало я просыпалась, смотрела в зеркало и думала — о боже, где мой тональник? Сегодня я могу проснуться, пойти умыться, причесаться, посмотреть на себя в зеркало и сказать себе — я отдохнувшая», — рассказала фигуристка. «Мне начало казаться, что и пальцы у меня длинные, я перестала комплексовать по поводу своих кистей. Нам всем нужно добро и парочка комплиментов, тогда люди расцветают, комплексы уходят».

Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира, Евгения Медведева — бронзу
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