Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Грузия
Швейцария
Футбол. Сборные
05:15
Мексика3
Чили1
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Гибралтар
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Швеция
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Мальта
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Бразилия
Панама
Футбол. Сборные
04:00
Гватемала1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
03:00
Перу1
Парагвай0
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз1
Миннесота Уайлд2
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Лихтенштейн
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Италия
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Армения
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Футбол. Сборные
22.03
Аргентина1
Венесуэла3
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Англия5
Чехия0
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Португалия0
Украина0
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Люксембург2
Литва1
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Молдавия1
Франция4
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Андорра0
Исландия2
Футбол. Чемпионат Европы
22.03
Албания0
Турция2
Все события
Фоторепортажи
14Лучшие тренеры мира по версии France Football
12Алина Кабаева: где она сейчас?
12:03 (мск), источник: Р-Спорт

Кацалапов: День произвольного танца на ЧМ был самым долгим в жизни

САЙТАМА (Япония), 23 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальной паре с Викторией Синициной, признался, что день произвольной программы на чемпионате мира в Японии был самым долгим в его жизни из-за нюансов подготовки.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Синицина/Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира, проходящего в Сайтаме, набрав по итогам обеих программ 211,76 балла. Путь от «Супер Арены» до отеля в Токио, где живут фигуристы, занимает около 40 минут езды на автобусе, поэтому спортсмены между тренировками и стартом оставались в субботу на соревновательном катке.

«Отвлекаться было невозможно на что-то, потому что был очень трудный длинный день. Это был самый долгий день в моей жизни. Пришлось 6 часов спать на полу на катке, ждать произвольной программы. Мы счастливы, что мы справились. Это была проверка на прочность для всех ребят. Все катались чисто и достойно», — рассказал Кацалапов журналистам.

«Мы счастливы, что доборолись и смогли откатать чисто. Счастливы, что на пьедестале чемпионата мира и что этот сезон получился не безошибочным, но с удачным завершением», — добавил фигурист.

«Если честно, на льду я старалась никого не слышать, никого не видеть, только Никиту, музыку и нашу программу», — призналась Синицина. «Это правда, мы всегда стараемся фокусироваться только друг на друге и слышать только музыку», — рассказал Кацалапов.

 Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина
В российском биатлоне опять допинг-скандал. Но уже без допинга
Месси вернулся в сборную и проиграл Венесуэле (видео)
Каким был баскетбол, когда Леброн не вышел в ПО в прошлый раз
Украина испортила настроение Роналду. Обзор отбора Евро-2020
Ковальчук: Тренер ко мне несправедлив, но я не буду плакать
Как Турсынбаева оставила Медведеву с бронзой чемпионата мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь