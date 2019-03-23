Кацалапов: День произвольного танца на ЧМ был самым долгим в жизни

Источник: Р-Спорт

Синицина/Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира, проходящего в Сайтаме, набрав по итогам обеих программ 211,76 балла. Путь от «Супер Арены» до отеля в Токио, где живут фигуристы, занимает около 40 минут езды на автобусе, поэтому спортсмены между тренировками и стартом оставались в субботу на соревновательном катке.

«Отвлекаться было невозможно на что-то, потому что был очень трудный длинный день. Это был самый долгий день в моей жизни. Пришлось 6 часов спать на полу на катке, ждать произвольной программы. Мы счастливы, что мы справились. Это была проверка на прочность для всех ребят. Все катались чисто и достойно», — рассказал Кацалапов журналистам.

«Мы счастливы, что доборолись и смогли откатать чисто. Счастливы, что на пьедестале чемпионата мира и что этот сезон получился не безошибочным, но с удачным завершением», — добавил фигурист.