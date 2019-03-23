Медали спустя шесть лет. Российские танцоры стали серебряными

Источник: Спорт-Экспресс

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония). Танцы. Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 134,23

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 127,82

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 127,31

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 125,42

5. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 122,78

6. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 122,60.

Итог

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 222,65

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 211,76

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 210,40

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 208,52

5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 205,62

6. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 204,92.

Итоги турнира танцоров на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме можно назвать блестящими для российских дуэтов — второе и четвертое места, три гарантированных путевки на следующий турнир. Но всегда хочется большего, и потому за Александру Степанову и Иванова Букина очень обидно, поскольку медаль они заслужили. Но не получили.

Плюсы одним и плюсы другим

Про то, кто завоюет золотые награды, можно было даже не рассуждать — французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами мира в четвертый раз в карьере.

О том, какие им ставят оценки, говорит один красноречивый факт: четырем парам техническая бригада поставила четвертый уровень за элементы в произвольной программе. Но при этом французы за счет GOE опережают вторую пару на 4,5 балла. А за компоненты они получают десятки.

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Так что остальные соревновались только за серебро, бронзу и количество лицензий на следующий чемпионат мира. И в этой борьбе российские дуэты оказались лучшими. Либо лучшей оказалась наша федерация — не секрет же, что в танцах на льду действия судей можно считать настоящим таинством. Но за такие пары, которые выступали от России в Сайтаме, и просить не стыдно.

Степанова и Букин после ритм-танца опережали американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью на одну сотую балла, то есть шли вровень. Произвольную программу оба дуэта откатали блестяще, на высокой скорости. И все решили судейские плюсы. У американцев они были больше. Видимо, два российских дуэта на пьедестале кому-то пока кажутся перебором.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выдали однозначно лучший прокат в сезоне, просто прожили свой танец на льду. Они стали лучшими среди всех остальных, если абстрагироваться от выступления французов. Второе и четвертое места — это здорово, и по сумме мест лучший результат среди всех стран. У США — третье и шестое места, у Канады — пятое и седьмое.

Такого не было шесть лет

Последний раз наша танцевальная пара поднималась на пьедестал в 2013-м, когда бронзовыми призерами чемпионата мира в Лондоне (но не британском, а канадском) стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Тогда они уступили американцам Мэрил Дэвис и Чарли Уайту и канадцам Тессе Виртью и Скотту Мойру. И те, и другие стали олимпийскими чемпионами в личных турнирах.

До этого в 2009-м чемпионами мира были Оксана Домнина и Максим Шабалин. Это все российские медали в танцах на чемпионатах мира за последние десять лет. Совсем негусто. Но нынешнее выступление двух наших танцевальных дуэтов действительно было очень классным. И если обе пары и в следующем сезоне сохранят свой высокий уровень, то на 110-м чемпионате мира в Монреале могут замахнуться и на то, чтобы вместе стоять на пьедестале.

Такого, кстати, не случалось с 1997 года, когда чемпионами мира были Оксана Грищук и Евгений Платов, а второе место заняли Анжелика Крылова и Олег Овсянников.

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