Евгения Медведева: Сначала в Канаде было ощущение, что я приемная дочь

Источник: Спорт-Экспресс

Отказалась от соцсетей, не смотрю телевизор

— Есть душевное освобождение или легкость после того, как все закончилось?

— Да не то чтобы освобождение. Есть уверенность в том, что я смогу, что ничего не потеряно, что я все та же Евгения Медведева, которая способная бороться. Для меня этот старт был важен, чтобы показать хороший результат под давлением. Оно было большое — споры, все, что творилось вокруг. Я абстрагировалась от этого, но мысли все равно мешали. Чувствовалось, что люди рассматривают меня под лупой, пытаются рассмотреть то, чего нет, и даже находят это. Для меня этот старт был важен, чтобы иметь силы идти дальше. Они есть.

Я отказалась от соцсетей. Помогает. Советую. Телевизор я в принципе не смотрю, это такой зомбоящик. В интернете можно найти что-то интересное — ты заходишь в гугл, задаешь вопрос, получаешь ответ, узнаешь что-то новое, становишься умнее. А в телевизоре ты видишь какое-нибудь нашествие рептилоидов и свято в это веришь. Во все, что говорят дикторы на телевидении, люди верят. Поэтому у меня последние пять лет телевизора в комнате нет.

— А приглашение в телевизор?

— Это интересно — смотреть на людей, которые работают в другой сфере. Я очень люблю работать с профессионалами. Как известно, в телекинооиндустрии важны скорость, внимание, организованность. Съемки, время ограничено — мне нравится, как работают люди, какие получаются кадры. Я обожаю камеру, обожаю сниматься в роликах. Правда камера не всегда любит меня.

— Удалось разобраться, что с вами происходило последний год?

— Я вчера смогла понять, что это было. В течение сезона было странное ощущение- ты входишь на старт, поворачиваешься. А там другие люди стоят. Не то что ты расстраиваешься, просто это другое. И это видели и Трейси Уилсон, и Брайан Орсер. Просто и мне, и им нужно было время, чтобы привыкнуть. На первые старты они меня совсем по другому выводили, чем сейчас. Мы нашли общий язык. В течение сезона было такое ощущение, что я как приемная — меня любят, обо мне заботятся, но что-то не то. «Мам, пап, я что — приемная?».

Но сейчас такое ощущение пропало, у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием «Крикет-клаб». Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим — я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое — это чувство настоящей человеческой поддержки. Я благодарна Мише Ге — он был рядом со мной на протяжении всех соревнований. Все знают, что мы очень давно дружим. Для меня это было бесценно, что он рядом.

У всех ребят из нашей команды очень разные характеры. Веселый, вечно счастливый, позитивный Джейсон Браун — я таких людей никогда не встречала. Громкая, звонкая, привлекающая к себе внимание Дэбби Гэлиман, Катюша Куракова — совсем кроха, но уже взрослая девушка. Как это совмещается в одном человеке, совершенно непонятно. Молдаванин Лилиан — я не могу объяснить, какой он потрясающий. Таких людей много, мы друг другу как родные, часто вместе куда-то ходим.

Два месяц назад отказалась от мяса

Читайте также История в четыре оборота. Кто оставил Медведеву с бронзой чемпионата мира

— У вас появилась североамериканская интонация.

— Надеюсь, это комплимент.

— Не в языке, в подаче. Жизнь в Канаде поспособствовала?

— Думаю, это больше моя личная история. Менталитет не изменится, мой характер не изменится — с этим ничего не поделаешь, и я не хочу с этим ничего делать. Я русская, и я горжусь этим. Да, там позитивные люди, это влияет на качество жизни, на уровень эндорфинов в крови. Но сейчас я чувствую себя намного увереннее как человек, как личность. Я знаю, что иду в правильном направлении.

— Вы говорили после проката, что поменяли в том числе и свое питание.

— Сейчас я сделала выбор в пользу растительного питания — около двух месяцев я не ем мясо. Это те перемены, о которых я хотела, но еще не могла говорить в Великом Новгороде на финале Кубка России. Просто на тот момент прошло еще немного времени с того момента, как я приняла это решение. Не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя ограничиваю — мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если чего-то не хватает, есть витамины. Для меня это важно, я чувствую себя более счастливой. Понимаю, что одновременно забочусь о себе, о своем разуме, о своем теле, о своей карьере и окружающей среде. И это потрясающе.

— То есть вы теперь вегетарианка?

— В основном — да. Но я все-таки взаимодействую пока с молочными продуктами, пеку себе печеньки. В Канаде отказаться от животного белка гораздо легче — есть замена практически всему. Можно даже веганский майонез купить, но это абсолютный бред, это вредно для здоровья. Возможно, я и вернусь к мясу. Просто сейчас я это изменила в своей жизни и чувствую себя комфортно, мне хорошо. Если что-то пойдет не так, я не буду себя насиловать, я вернусь к тому рациону, к которому привыкла за всю жизнь.

И давайте по-честному — так гораздо легче держать вес. Соотношение массы тела и жира — это то, на что я опираюсь сейчас. Вес, конечно, тоже важен — плюс-минус три килограмма вредно. Но на весы я сейчас меньше обращаю внимания.

Сейчас намного больше нравлюсь себе без макияжа

— Что будете делать после чемпионата мира?

— Останусь пока здесь, в Японии, но ничего конкретного.

— Есть места, куда хотели бы съездить?

— В Нагано. Я была там один раз и просто влюбилась. У горы Фудзи я не была. Поднялась бы? Да, но не самостоятельно.

— Чем Япония вообще интересна?

— Своим спокойствием, собранностью и уравновешенностью в решении сложных вопросов и дел. Здесь живут люди, у которых нет мелочей. Все четко, аккуратно, красиво — это особенность этого народа. Но иногда складывается ощущение, что слишком жесткие правила. Был случай, когда я шла с чемоданом на автобус — показала аккредитацию, заношу ногу и вдруг дверь перед моим носом закрывается. Контролер показывает 12:30 — у нас время. Но я почти зашла? Извините, у нас правила. Окей. Люди выполняют свою работу.

— Вам нравятся изменения, которые происходят с вами? В том числе и в плане внешности.