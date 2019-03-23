Евгения Медведева: Сначала в Канаде было ощущение, что я приемная дочь
Большое интервью призера чемпионата мира — о жизни в Канаде, питании и женской красоте.
Большое интервью призера чемпионата мира — о жизни в Канаде, питании и женской красоте.
— Есть душевное освобождение или легкость после того, как все закончилось?
— Да не то чтобы освобождение. Есть уверенность в том, что я смогу, что ничего не потеряно, что я все та же Евгения Медведева, которая способная бороться. Для меня этот старт был важен, чтобы показать хороший результат под давлением. Оно было большое — споры, все, что творилось вокруг. Я абстрагировалась от этого, но мысли все равно мешали. Чувствовалось, что люди рассматривают меня под лупой, пытаются рассмотреть то, чего нет, и даже находят это. Для меня этот старт был важен, чтобы иметь силы идти дальше. Они есть.
Я отказалась от соцсетей. Помогает. Советую. Телевизор я в принципе не смотрю, это такой зомбоящик. В интернете можно найти
— А приглашение в телевизор?
— Это интересно — смотреть на людей, которые работают в другой сфере. Я очень люблю работать с профессионалами. Как известно, в телекинооиндустрии важны скорость, внимание, организованность. Съемки, время ограничено — мне нравится, как работают люди, какие получаются кадры. Я обожаю камеру, обожаю сниматься в роликах. Правда камера не всегда любит меня.
— Удалось разобраться, что с вами происходило последний год?
— Я вчера смогла понять, что это было. В течение сезона было странное ощущение- ты входишь на старт, поворачиваешься. А там другие люди стоят. Не то что ты расстраиваешься, просто это другое. И это видели и Трейси Уилсон, и Брайан Орсер. Просто и мне, и им нужно было время, чтобы привыкнуть. На первые старты они меня совсем по другому выводили, чем сейчас. Мы нашли общий язык. В течение сезона было такое ощущение, что я как приемная — меня любят, обо мне заботятся, но
Но сейчас такое ощущение пропало, у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием «Крикет-клаб». Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим — я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это
У всех ребят из нашей команды очень разные характеры. Веселый, вечно счастливый, позитивный Джейсон Браун — я таких людей никогда не встречала. Громкая, звонкая, привлекающая к себе внимание Дэбби Гэлиман, Катюша Куракова — совсем кроха, но уже взрослая девушка. Как это совмещается в одном человеке, совершенно непонятно. Молдаванин Лилиан — я не могу объяснить, какой он потрясающий. Таких людей много, мы друг другу как родные, часто вместе
— У вас появилась североамериканская интонация.
— Надеюсь, это комплимент.
— Не в языке, в подаче. Жизнь в Канаде поспособствовала?
— Думаю, это больше моя личная история. Менталитет не изменится, мой характер не изменится — с этим ничего не поделаешь, и я не хочу с этим ничего делать. Я русская, и я горжусь этим. Да, там позитивные люди, это влияет на качество жизни, на уровень эндорфинов в крови. Но сейчас я чувствую себя намного увереннее как человек, как личность. Я знаю, что иду в правильном направлении.
— Вы говорили после проката, что поменяли в том числе и свое питание.
— Сейчас я сделала выбор в пользу растительного питания — около двух месяцев я не ем мясо. Это те перемены, о которых я хотела, но еще не могла говорить в Великом Новгороде на финале Кубка России. Просто на тот момент прошло еще немного времени с того момента, как я приняла это решение. Не ем мясо, не ем молочный белок, но это не значит, что я очень строго себя ограничиваю — мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла. Если
— То есть вы теперь вегетарианка?
— В основном — да. Но я
И давайте
— Что будете делать после чемпионата мира?
— Останусь пока здесь, в Японии, но ничего конкретного.
— Есть места, куда хотели бы съездить?
— В Нагано. Я была там один раз и просто влюбилась. У горы Фудзи я не была. Поднялась бы? Да, но не самостоятельно.
— Чем Япония вообще интересна?
— Своим спокойствием, собранностью и уравновешенностью в решении сложных вопросов и дел. Здесь живут люди, у которых нет мелочей. Все четко, аккуратно, красиво — это особенность этого народа. Но иногда складывается ощущение, что слишком жесткие правила. Был случай, когда я шла с чемоданом на автобус — показала аккредитацию, заношу ногу и вдруг дверь перед моим носом закрывается. Контролер показывает 12:30 — у нас время. Но я почти зашла? Извините, у нас правила. Окей. Люди выполняют свою работу.
— Вам нравятся изменения, которые происходят с вами? В том числе и в плане внешности.
— Я сейчас намного больше себе нравлюсь без макияжа. Возможно, меня окружают люди, которые считают, что я красивая. Я слышу — ты отдохнувшая, ты отлично выглядишь. Я девушка, мне важно это слышать. Я чувствую себя уверенно