Самарину стыдно за ошибку в короткой программе на чемпионате мира

Самарин после исполнения произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме набрал по сумме 246,33 балла. В произвольной программе фигурист чисто исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, но упал с четверного тулупа. В короткой спортсмен сделал «бабочку» на четверном лутце и занял 20-е место.

«Да, получилось, несмотря ни на что, собраться и достойно откатать произвольную программу. Но настроения это мне не поднимает, так как ошибка в короткой программе повергла в легкий шок. Стыдно, что ошибка вылезла на таком старте, как чемпионат мира. Не получилось все сделать безупречно, но я стал сильнее. Если мне дадут еще шанс представить нашу страну на чемпионате мира, я его использую», — сказал Самарин журналистам.