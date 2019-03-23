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13:51 (мск), источник: Р-Спорт

Самарину стыдно за ошибку в короткой программе на чемпионате мира

САЙТАМА (Япония), 23 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Александр Самарин заявил, что ему стыдно за ошибку, допущенную в короткой программе на чемпионате мира 2019 года.

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Источник: Р-Спорт

Самарин после исполнения произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме набрал по сумме 246,33 балла. В произвольной программе фигурист чисто исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, но упал с четверного тулупа. В короткой спортсмен сделал «бабочку» на четверном лутце и занял 20-е место.

«Да, получилось, несмотря ни на что, собраться и достойно откатать произвольную программу. Но настроения это мне не поднимает, так как ошибка в короткой программе повергла в легкий шок. Стыдно, что ошибка вылезла на таком старте, как чемпионат мира. Не получилось все сделать безупречно, но я стал сильнее. Если мне дадут еще шанс представить нашу страну на чемпионате мира, я его использую», — сказал Самарин журналистам.

«В короткой программе я отдал, мягко говоря, малую медаль. Это немного терзает, но спорт есть спорт. С каждым разом я становлюсь сильнее и опытнее», — добавил он.

В январе Самарин завоевал серебро чемпионата Европы.

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