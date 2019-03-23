Алина Загитова: Несколько раз хотела все бросить, но не смогла

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До пяти утра сидела на допинг-тесте — это мой рекорд

— Алина, ощущение, что золото чемпионата мира для вас важнее Олимпиады.

— Да, я то же самое говорила, потому что все-таки в олимпийский сезон я, как говорят, ворвалась. Для меня каждый старт был чем-то новым и интересным. И сейчас я знаю, насколько это сложно. Мне теперь вдвойне сложнее собраться. Для меня было очень важно закончить этот сезон хорошо и с чувством собственного достоинства.

— Ровно год назад на чемпионате мира в Милане вы пережили большую неудачу, не попав в призеры после победы на Олимпийских играх. Смогли убрать из головы произошедшее тогда?

— Я как победы, так и поражения забываю очень быстро, и начинаю все заново. Честно говоря, на чемпионат мира я ехала с мыслью, чтобы на следующий год у нас было три квоты. Для меня это было самое важное, поэтому головой я понимала, что физические силы еще какие-то есть, но моральных уже нет, чтобы собраться. Получилось так, как получилось.

— Вы же знали, что готовит ваша японская соперница Рика Кихира?

— Наверное, такой ответ вы уже слышали, когда спортсмен говорит, что самый главный соперник для него он сам. Я не исключение, поэтому ты не можешь прыгнуть выше головы и сделать четверной сальхов, который ты ни разу не делала. Ты должен делать то, что ты отрабатывал на тренировках и делать свой контент на максимуме.

— Какой элемент для вас самый сложный?

— Не могу сказать, потому что каждый элемент сложен по-своему. Хотя лутц или флип самые сложные, наверное.

— А любимый?

— Все любимые, потому что если ты не любишь их, то они не будут получаться.

— О чем вчера думали после победы?

— Поскорее бы допинг-тест сдать. Я сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине и я сегодня еще не спала. Не удалось.

У меня такой же характер, как у Масару

— На чемпионате Европы в Минске вы сказали, что первым делом после турнира вам захочется пойти на тренировку. Что хотите сделать сейчас?

— Чуть-чуть поспать. Я никуда не уезжаю, остаюсь в Японии и буду выступать в шоу. А потом домой.

— Что привлекает вас в Окинаве, куда вы хотите отправиться отдыхать?

— Во-первых, привлекает сама страна — Япония. Во-вторых, там голубое море и очень много рыб, кораллов. То, что мне нравится. Ты плаваешь и тебе интересно, что происходит на глубине. Еще там очень спокойно.

— С маской будете плавать?

— Конечно.

— С аквалангом?

— Мне было бы интересно, но в то же время страшно.

— Вам, и страшно?

— Ни разу не пробовала, но это же закрытое пространство. Можно сказать, у меня фобия.

— Выступать перед 17 тысячами народу не страшно, а надевать акваланг — страшно?

— Возможно.

— Как ваша собака Масару чувствует себя на льду?

— Она просто падает на лед и лижет его. Кувыркается. Ей просто жарко и лед ее спасает. Масару иногда приходит на каток, но не всегда заходит на лед. Обычно она меня просто встречает, но когда она на льду, наш тренировочный процесс становится более радостным. Это отвлекает и это хорошо.

— Говорят, что у собак породы акита-ину сложный характер.

— Да, сложный, но Масару спокойная и все понимающая собака. Но иногда ей хочется сделать все наборот. Допустим, мы не разрешаем ей заходить на кухню, и тогда она смотрит на нас, будто говорит: «Пожалуй, я лягу». А может лежать так, что с места ее не сдвинешь, так как весит она уже около 25 килограммов. Она прекрасно это понимает и поэтому лежит на спине. Смешная очень.

— Собаки могут перенимать черты характера хозяев.

— Есть такое. У меня тот же характер сейчас, что и у нее. Я хочу сделать все с точностью до наоборот. Мне говорят «Да», я отвечаю: «Нет». Мне говорят: «Нет», я отвечаю: «Да». Мне кажется, у каждого человека такое бывает, и с возрастом это пройдет. Я пытаюсь это в себе перебороть. И у Масару, и у меня спокойные характеры. Мы жизнерадостные. Когда ей говоришь, что идем гулять, она начинает прыгать от счастья и крутится за своим хвостом. Каждый выход на улицу для нее — большое счастье. Я понимаю, что собака радуется каждому дню и ты должен радоваться тому, что можешь дышать, ходить, тренироваться. Это очень радует.

Сложнее всего было в Саранске

— Теперь у вас есть олимпийская победа, титул чемпионки мира. Что еще нужно от жизни?

— Для меня самое главное сейчас просто кататься. Есть еще двукратные, трехкратные чемпионы…

— Вам нужно коллекционирование титулов? Хотите побить рекорды?

— Я не думаю о рекордах, просто для меня сейчас важно кататься.

— Для чего?

— Для себя. И для миллионов болельщиков, которые за мной ездят по всем странам. Из России приехали в Японию поддержать меня, и я это очень ценю.

— Этот сезон был очень тяжелым. Часто ли вы получали удовольствие от фигурного катания?

— Реже, чем в предыдущем сезоне. Но когда тебе сложно и потом ты преодолеваешь, то вдвойне приятно. Я очень тяжело шла к этому чемпионату мира, но когда ты выиграл, то понимаешь, что в два-три раза больше счастлив, чем на Олимпиаде. Не сказать, что в Пхенчхане было легко, но сейчас мне было очень непросто.

— Когда был самый критический момент в сезоне?

— Чемпионат России, произвольная.

— Руки опускались?

— Были моменты, но тренеры находили очень важные слова.

— Тихие?

— Разные. Иногда нужен и кнут, и пряник.

— В основном Этери Тутберидзе разговаривала с вами?

— Перед этим чемпионатом мира еще семья, вторая семья — ледовая, «Самбо-70». Было очень много народу, которые помогали мне и придавали сил. Мне вдвойне приятно было победить в Японии, я очень этого хотела.

— Еще бы. Сильное удовлетворение?

— Сейчас я больше уставшая. Сейчас чуть-чуть посплю и думаю, оно будет зашкаливать.

Младшая сестра хорошо меня смотивировала

— Вчера ваши родители говорили, что безумно счастливы за вас. Их основная помощь в чем сейчас заключается? Перед стартом, после них общаетесь?

— Перед — не общаемся, но в этот раз перед короткой программой мне позвонила младшая сестра, ей 10 лет. А я уже коньки надеваю. Спрашивает: «Ну как дела?» Я говорю — да нормально, к короткой готовлюсь. И тут она: «Только попробуй упади!» Младшая сестра мне такое говорит! Это очень меня смотивировало. Сказала еще, что будет на меня смотреть, мол, давай, держись. И я, как старшая сестра, не могла подавать плохой пример. Я ее сама учу, когда она на соревнования выходит. И я поняла, что она сейчас будет смотреть, перенимать опыт, и я должна дать хороший пример. Возможно, это сыграло важную роль перед стартом.

А что касается папы, он мне дает много очень жизненно важных советов. Он 40 лет в хоккее, сейчас уже тренер. Вообще не представляю, как он столько лет катался. У него было очень много травм, и он как-то через все это проходил. Сила воли у него точно есть. И сейчас она передалась мне чуть-чуть.

— В этом сезоне было сложно больше в психологическом плане или в техническом?

— И то, и то. Сначала в техническом, потом ты начинаешь себя накручивать перед стартом, не отпускаешь голову, и тут уже начинаются психологические проблемы.

— Какое у вас отношение к японским спортсменкам?

— К каждому спортсмену я отношусь очень уважительно.

— Что вы доказали этим прокатом? Вы чувствуете, что вы что-то доказали?

— Главное, я доказала самой себе, что я могу справиться и с техническими проблемами, изменениями в себе и прежде всего — со своими нервами.

— В вашей команде есть юниорки, которые прыгают четверные прыжки. Вы будете какие-то тройные или четверные прыжки добавлять в новую программу?

— Четверной флип, риттбергер — пока я их делаю на «удочке», сама еще не пробовала. Понимаю, что со временем неизбежно придется это тренировать, если хочешь оставаться в топе. Пока мне достаточно своего контента. Поживем — увидим.

— Сколько пакетов с подарками получили здесь от болельщиков?

— Пакетов шесть — семь.

— А самый запомнившийся?

— Лучший подарок для меня — сделанный своими руками. Книжки, в которых вся моя история от юниоров до Олимпийских игр, и рисунки. Я их всегда оставляю и беру домой.

— Вы достигли почти всего. Что помогает мотивировать себя?