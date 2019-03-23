Загитова до утра прождала допинг-теста после победы на ЧМ

По словам Загитовой, она побила собственный рекорд по длительности ожидания. Она отметила, что у нее не было времени осмыслить победу на чемпионате мира. Также спортсменке не удалось поспать. «Сейчас чуть-чуть посплю и, думаю, вот тогда радость будет зашкаливать», — сказала Загитова.