«Задачи что-то кому-то доказывать не было». Коляда — о чемпионате мира

Источник: Спорт-Экспресс

Российский фигурист Михаил Коляда после 10-го места в короткой программе сумел показать результат 262,44 балла по сумме двух программ. После первого дня соревнований серебряный призер Олимпиады в командном турнире он не стал общаться с прессой, но теперь ответил на многие накопившиеся острые вопросы.

Сам был в шоке от провала в короткой программе

— Подведите итоги чемпионата мира, Михаил.

— Чемпионат очень своеобразный, не задалось в короткой программе, хотя выходил с отличным настроем. Но — не будем о плохом. Произвольная удалась намного лучше, только помарка на четверном тулупе, остальное сделал достаточно хорошо.

— Насколько удалось ли вам отвлечься при подготовке и работать?

— Удалось отвлечься от всего и работать, работать (смеется).

— Как? Насколько нужно сохранить это на следующий сезон или поменять что-то?

— Об изменениях еще не думал, только со льда вышел. Но изменения будут, надеюсь, в лучшую сторону. А как готовился… Я приехал в хорошей форме. Не пик формы, но близко к нему.

— Сбой был в короткой программе довольно неожиданный.

— Действительно неожиданно. Я был немного в шоке после такого. Тем не менее, надо было собраться и сделать все остальное хорошо.

Зачем мне комментировать слова Ягудина?

— Как вам атмосфера в Японии?

— Япония — прекрасная страна, мне здесь очень нравится. Я каждый раз приезжаю и удивляюсь, как люди могут жить по-другому. То есть здесь не как в России. Спасибо большое за поддержку. Причем они поддерживают всех, не только своих. Это приятно.

— Насколько велика усталость после сезона?

— Я сейчас еще на эмоциях, пока не чувствую.

— Как считаете, этим прокатом доказали — самому себе, другим, что способны показывать максимум?

— У меня не было задачи что-то кому-то доказывать, мне надо было сделать свою работу. В короткой — не получилось, в произвольной — получилось.

— То есть вы довольны?

— Все равно есть небольшое чувство отягощения есть, потому что могу больше.

— Алексей Ягудин вчера в отношении вас жестко высказался, мол, Александр Самарин извинился за ошибки, а вы были равнодушны.

— Саша извинился, это достойный поступок. А что мне тут комментировать?

— Я скорее про слова Алексея.

— Я к нему никакого отношения не имею, так что что мне тут комментировать?

Сезон не провальный, но не оправдал ожиданий

— В Японии публика не такая, как в России?

— Скорее не публика — атмосфера. Она в стране в целом классная. Здесь комфортно, приятно, другой менталитет. Про публику… Я ничего плохого про русских не могу сказать. У нас тоже классно поддерживают, и не только своих, но и других.

— А в чем тогда эта разница?

— Не знаю… Они очень преданные. Ходят, на тренировки смотрят. Это безусловно приятно.

— В России тоже преданные. Тысячи пайеток вышивают.

— Так нет, я же не говорю, что у нас таких нет. У нас тоже есть.

— Как оценишь итоги сезона?

— Сложный был сезон… Не все пошло так, как хотелось. Но значит, надо было через это пройти.

— Можно назвать его провальным?

— Я бы не стал громко говорить. Одним словом… нестабильным, не оправдал ожиданий.

— Собираетесь других, новых специалистов привлекать к работе?