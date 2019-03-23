«Задачи что-то кому-то доказывать не было». Коляда — о чемпионате мира
Михаил Коляда не считает сезон провальным.
Михаил Коляда не считает сезон провальным.
Российский фигурист Михаил Коляда после 10-го места в короткой программе сумел показать результат 262,44 балла по сумме двух программ. После первого дня соревнований серебряный призер Олимпиады в командном турнире он не стал общаться с прессой, но теперь ответил на многие накопившиеся острые вопросы.
— Подведите итоги чемпионата мира, Михаил.
— Чемпионат очень своеобразный, не задалось в короткой программе, хотя выходил с отличным настроем. Но — не будем о плохом. Произвольная удалась намного лучше, только помарка на четверном тулупе, остальное сделал достаточно хорошо.
— Насколько удалось ли вам отвлечься при подготовке и работать?
— Удалось отвлечься от всего и работать, работать (смеется).
— Как? Насколько нужно сохранить это на следующий сезон или поменять
— Об изменениях еще не думал, только со льда вышел. Но изменения будут, надеюсь, в лучшую сторону. А как готовился… Я приехал в хорошей форме. Не пик формы, но близко к нему.
— Сбой был в короткой программе довольно неожиданный.
— Действительно неожиданно. Я был немного в шоке после такого. Тем не менее, надо было собраться и сделать все остальное хорошо.
— Как вам атмосфера в Японии?
— Япония — прекрасная страна, мне здесь очень нравится. Я каждый раз приезжаю и удивляюсь, как люди могут жить
— Насколько велика усталость после сезона?
— Я сейчас еще на эмоциях, пока не чувствую.
— Как считаете, этим прокатом доказали — самому себе, другим, что способны показывать максимум?
— У меня не было задачи
— То есть вы довольны?
— Все равно есть небольшое чувство отягощения есть, потому что могу больше.
— Алексей Ягудин вчера в отношении вас жестко высказался, мол, Александр Самарин извинился за ошибки, а вы были равнодушны.
— Саша извинился, это достойный поступок. А что мне тут комментировать?
— Я скорее про слова Алексея.
— Я к нему никакого отношения не имею, так что что мне тут комментировать?
— В Японии публика не такая, как в России?
— Скорее не публика — атмосфера. Она в стране в целом классная. Здесь комфортно, приятно, другой менталитет. Про публику… Я ничего плохого про русских не могу сказать. У нас тоже классно поддерживают, и не только своих, но и других.
— А в чем тогда эта разница?
— Не знаю… Они очень преданные. Ходят, на тренировки смотрят. Это безусловно приятно.
— В России тоже преданные. Тысячи пайеток вышивают.
— Так нет, я же не говорю, что у нас таких нет. У нас тоже есть.
— Как оценишь итоги сезона?
— Сложный был сезон… Не все пошло так, как хотелось. Но значит, надо было через это пройти.
— Можно назвать его провальным?
— Я бы не стал громко говорить. Одним словом… нестабильным, не оправдал ожиданий.
— Собираетесь других, новых специалистов привлекать к работе?
— Позовут — приеду (смеется). Не знаю, честно. Вы такие сложные вопросы задаете.