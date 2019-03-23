Чен обыграл Ханю в битве рекордов. Россия потеряла мужскую квоту

Источник: Спорт-Экспресс

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 216,02

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 206,10

3. Винсент Чжоу (США) — 186,99

4. Сома Уно (Япония) — 178,92

5. Цзинь Боян (Китай) — 178,45

6. Михаил Коляда (Россия) — 178,21

7. Александр Самарин (Россия) — 167,95…

9. Андрей Лазукин (Россия) — 164,69…

Итог

1. Натан Чен (США) — 323,42

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 300,97

3. Винсент Чжоу (США) — 281,16

4. Сома Уно (Япония) — 270,32

5. Цзинь Боян (Китай) — 262,71

6. Михаил Коляда (Россия) — 262,44…

10. Андрей Лазукин (Россия) — 248,74…

12. Александр Самарин (Россия) — 246,33…

Не провал. И на том спасибо

По тому, как проводили сезон наши фигуристы, невозможно было рассчитывать на высокие результаты на чемпионат мира.

Правда, и Алина Загитова с Евгенией Медведевой выступали далеко не лучшим образом, а в итоге завоевали золото и бронзу. Но у них, в отличие от мужчин, потенциал гораздо выше, и чистые прокаты практически гарантированно обеспечивали бы медали.

А наши парни даже с чистыми прокатами подняться в число призеров при участии всех лидеров вряд ли могли бы. В отличие от короткой программы, насыщенной ошибками и упрощениями прямо по ходу, в произвольной парни боролись. Тон задал вице-чемпион Европы Александр Самарин, выступавший в первой (!) разминке.

Он сделал каскад четверной лутц — тройной тулуп, но, к сожалению, затем упал с четверного тулупа. Это падение не позволило ему претендовать на место в десятке лучших, но восемь позиций после короткой программы Самарин в итоге отыграл. Андрей Лазукин, попавший в заявку в последний момент вместо снявшегося Максима Ковтуна, выступил очень достойно. На своем дебютном чемпионате мира ученик Алексея Мишина практически чисто откатал обе программы и стал десятым.

Пожалуй, больше всего было тревожно за выступление Михаила Коляды, но фигурист, который на тренировках делает все, а на соревнованиях зачастую ничего, на сей раз справился.

Он больше не пытается прыгать четверной лутц и вообще пошел по пути упрощения, но это помогло ему занять шестое итоговое место. А нашей сборной оставило две путевки на следующий чемпионат мира.

Шестое, десятое и двенадцатое места — не самое выдающееся выступление. Но провала, которым стала бы одна путевка в Монреаль, тоже удалось избежать.

Битва рекордов

Чтобы выступать на более высоком уровне, тому же Коляде неплохо бы понять, как Нейтан Чен умудряется учиться в Йелле — и учиться без дураков, посещая занятия — и тренироваться, когда наставник дает указания через интернет. Рафаэль Арутюнян дважды в сезоне провел короткие сборы с Ченом, а результат получился выдающимся.

От суммы баллов как в произвольной программе, так и по сумме просто кружится голова. В это сложно поверить, но Чен набрал только в произвольной 216,02 балла, а по сумме — 323,42. Это какие-то космические цифры. И невозможно сказать, чтобы американец получил эти баллы незаслуженно. Его прокаты были потрясающими, прыжки он делал с приличным запасом. По ходу произволки он даже перенес все каскады во вторую половину, чтобы получить за них максимальные плюсы.

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Казалось бы, после такого преимущества после короткой программы можно было этого и не делать, но Чен не захотел рисковать и вверять свою судьбу в чужие руки. Он вышел на лед после проката Юдзуру Ханю, а это всегда непросто. И Чен обыграл Ханю, доказав, что на сегодняшний день превосходит великого японца.

Ханю откатал замечательно. Особенно если учесть, что он в ноябре на российском этапе «Гран-при» получил травму голеностопа и пропустил весь сезон. Его единственной целью было восстановиться к домашнему чемпионату мира, и Юдзуру это сделал. Он сделал и четыре четверных прыжка, как планировал, причем сальхов вытащил из безнадежной ситуации, и невероятный каскад из четверного тулупа и тройного акселя — до него такое не удавалось никому. Интересно, что по ходу программы двукратный олимпийский чемпион даже не стал бороться за дорожку шагов, получив за нее третий уровень (неслыханное дело). Ханю установил мировой рекорд, который продержался только семь минут. Японец проиграл достойному сопернику.