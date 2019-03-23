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18:43 (мск), источник: Матч ТВ

Ханю: Я очень хотел выиграть, но у меня просто не хватило сил

Японский фигурист Юзуру Ханю рассказал, чего ему не хватило для победы на домашнем чемпионате мира в Сайтаме.

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Источник: РИА "Новости"

— У меня была одна ошибка в произвольной программе, но я рад, что смог хорошо выступить на чемпионате мира. Думаю, многие наблюдали за соревнованиями после официальной тренировки и беспокоились о моем четвертом прыжке, но мне как-то удалось его спасти во время проката. Я очень хотел выиграть, когда катался. Но я проиграл, вот и все. Думаю, я сделал все возможное, но проблема в том, что в фигурном катании соревнования состоят из двух дней, и я проигрываю в обоих. Это значит, что у меня просто не хватило сил победить, — приводит слова Ханю официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Ханю занял второе место, уступив американцу Натану Чену больше 20 баллов по сумме двух программ.

Отметим, что в нынешнем сезоне японец получил травму на этапе Гран-при в Москве и был вынужден сняться с финала турнира.

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