Ханю: Я очень хотел выиграть, но у меня просто не хватило сил

— У меня была одна ошибка в произвольной программе, но я рад, что смог хорошо выступить на чемпионате мира. Думаю, многие наблюдали за соревнованиями после официальной тренировки и беспокоились о моем четвертом прыжке, но мне как-то удалось его спасти во время проката. Я очень хотел выиграть, когда катался. Но я проиграл, вот и все. Думаю, я сделал все возможное, но проблема в том, что в фигурном катании соревнования состоят из двух дней, и я проигрываю в обоих. Это значит, что у меня просто не хватило сил победить, — приводит слова Ханю официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).