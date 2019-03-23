Ханю: Я очень хотел выиграть, но у меня просто не хватило сил
Японский фигурист Юзуру Ханю рассказал, чего ему не хватило для победы на домашнем чемпионате мира в Сайтаме.
Японский фигурист Юзуру Ханю рассказал, чего ему не хватило для победы на домашнем чемпионате мира в Сайтаме.
— У меня была одна ошибка в произвольной программе, но я рад, что смог хорошо выступить на чемпионате мира. Думаю, многие наблюдали за соревнованиями после официальной тренировки и беспокоились о моем четвертом прыжке, но мне
Ханю занял второе место, уступив американцу Натану Чену больше 20 баллов по сумме двух программ.
Отметим, что в нынешнем сезоне японец получил травму на этапе