Стало известно о желании Загитовой сняться с чемпионата мира

Тутберидзе заявила, что подготовка к турниру далась Загитовой очень тяжело, особенно с моральной точки зрения. По ее словам, за несколько дней до начала соревнований фигуристка хотела сняться с чемпионата мира. «Но не снялась. Мы все вместе, включая Алину, решили, что мы едем и боремся», — отметила тренер.