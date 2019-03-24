Авербух подвел итоги чемпионата мира в Японии

Не так радикально все, не все потеряно. Просто у нас исторически один из четырех видов выпадает. Долгие годы таким видом у нас было женское одиночное катание, и первой чемпионкой мира стала Мария Бутырская только в 1999 году. Потом была Ирина Слуцкая, а первую Олимпиаду мы выиграли только в 2014 году благодаря Аделине Сотниковой и ее тренеру Елене Буяновой.