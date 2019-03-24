Брайан Орсер: Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе
Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.
Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.
— Вы сказали, что по плану полная адаптация Медведевой должна пройти за 18 месяцев. На данный момент Евгения идет быстрее графика, медленнее?
— В некоторых аспектах шла быстрее, в некоторых — медленнее.
— В каких медленнее?
— Она знает только один метод тренировок, у нее был только один способ подготовки. И кажется, это было просто повторение.
— У вас в принципе несколько другой подход относительно Этери Тутберидзе, которую называют жестким тренером. Есть ли ответ на вопрос, какой лучше?
— Я никогда не скажу, что стиль другого тренера — плохой или
— Вы
— Нет. Может быть, однажды. Я хотел бы с ней пообщаться. У меня нет по отношению к ней никаких обид или отрицательных чувств. Я сам терял хороших фигуристов. Ким Ю На, которая взяла со мной золото Олимпиады, чемпионата мира. Она ушла, это жизнь. Но я воспринял это очень тяжело, близко к сердцу. Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Мы пройдем через это, все мы. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что у нее есть все эти чемпионки, юниорки. И как… человеческое создание (усмехается), я должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ей, смотрит и думает: «Как она эта делает?».