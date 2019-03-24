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10:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брайан Орсер: Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе

Тренер Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер в интервью «СЭ» рассказал об отношении к работе Этери Тутберидзе и сложности изменений в подготовке россиянки после ее перехода.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы сказали, что по плану полная адаптация Медведевой должна пройти за 18 месяцев. На данный момент Евгения идет быстрее графика, медленнее?

— В некоторых аспектах шла быстрее, в некоторых — медленнее.

— В каких медленнее?

— Она знает только один метод тренировок, у нее был только один способ подготовки. И кажется, это было просто повторение. Много-много прыжков. Я думаю, что должен быть какой-то момент, чтобы переходить к работе над чем-то фундаментальным. Скорость, навыки катания. И было сложно убедить Евгению поверить в это изменение.

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— У вас в принципе несколько другой подход относительно Этери Тутберидзе, которую называют жестким тренером. Есть ли ответ на вопрос, какой лучше?

— Я никогда не скажу, что стиль другого тренера — плохой или что-то в этом роде. У меня тоже были подопечные, с которыми не получалось. Например, Турсынбаева. Она нашла правильного человека. В свое время я ей сказал: «Будет лучше, если ты останешься в Москве». Я не имел понятия, к кому она пойдет, может, в Калифорнию поедет. У меня, наверное, не очень хорошо получается с молодыми спортсменами. Я нашел свое, тренирую больше состоявшихся фигуристов, что тоже нелегко. Нелегко то, что делает Этери, и она делает действительно прекрасную работу.

— Вы когда-нибудь с ней говорили? Может быть, на какие-то отвлеченно-философские темы о методиках?

— Нет. Может быть, однажды. Я хотел бы с ней пообщаться. У меня нет по отношению к ней никаких обид или отрицательных чувств. Я сам терял хороших фигуристов. Ким Ю На, которая взяла со мной золото Олимпиады, чемпионата мира. Она ушла, это жизнь. Но я воспринял это очень тяжело, близко к сердцу. Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Мы пройдем через это, все мы. Я восхищаюсь Этери. Это не случайность, что у нее есть все эти чемпионки, юниорки. И как… человеческое создание (усмехается), я должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ей, смотрит и думает: «Как она эта делает?».

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