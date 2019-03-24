Брайан Орсер: Я хотел бы пообщаться с Тутберидзе

Источник: РИА "Новости"

— Вы сказали, что по плану полная адаптация Медведевой должна пройти за 18 месяцев. На данный момент Евгения идет быстрее графика, медленнее?

— В некоторых аспектах шла быстрее, в некоторых — медленнее.

— В каких медленнее?

— Она знает только один метод тренировок, у нее был только один способ подготовки. И кажется, это было просто повторение. Много-много прыжков. Я думаю, что должен быть какой-то момент, чтобы переходить к работе над чем-то фундаментальным. Скорость, навыки катания. И было сложно убедить Евгению поверить в это изменение.

— У вас в принципе несколько другой подход относительно Этери Тутберидзе, которую называют жестким тренером. Есть ли ответ на вопрос, какой лучше?

— Я никогда не скажу, что стиль другого тренера — плохой или что-то в этом роде. У меня тоже были подопечные, с которыми не получалось. Например, Турсынбаева. Она нашла правильного человека. В свое время я ей сказал: «Будет лучше, если ты останешься в Москве». Я не имел понятия, к кому она пойдет, может, в Калифорнию поедет. У меня, наверное, не очень хорошо получается с молодыми спортсменами. Я нашел свое, тренирую больше состоявшихся фигуристов, что тоже нелегко. Нелегко то, что делает Этери, и она делает действительно прекрасную работу.

— Вы когда-нибудь с ней говорили? Может быть, на какие-то отвлеченно-философские темы о методиках?