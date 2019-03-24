Мозер сообщила, что не может и не хочет продолжать работу тренером в фигурном катании

Мозер по окончании Олимпиады-2018 прервала непосредственную работу с парами, однако помогла в подготовке к чемпионату мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, завоевавших серебро в Сайтаме, а также Наталье Забияко и Александру Энберту, которые выиграли бронзу чемпионата мира. С Тарасовой и Морозовым работал Траньков — его дальнейшая работа в группе также под вопросом, Забияко и Энберта в последние месяцы тренировал Владислав Жовнирский.
«Что делать дальше — мы будем решать все вместе, вернемся в Москву после 15 апреля, сядем вместе и все обдумаем, как и год назад, когда я сказала ребятам “все”, — сказала 54-летняя Мозер. — Мысли есть разные, мы это долго и много обсуждали на предстартовом к чемпионату мира сборе в Фукуоке, и уже здесь, в Сайтаме. Тренерская участь непростая, это испытание».
«Я, работая последний месяц с ребятами, каждый день задавала себе вопрос: “Как ты так жила последние восемь лет?” Я так больше не могу и не хочу, — сказала специалист. — А Максим со своей задачей как тренер справился, он много сделал, ребята ему доверяют. И пока нам всем надо прийти в себя».