Загитова обратилась к болельщикам после чемпионата мира

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Девушка напомнила, как важно не отказываться от своей мечты и делать все, чтобы она исполнилась.

«Мечты сбываются. Я это точно знаю. Нужно не переставать трудиться, даже когда ничего не выходит, когда руки опускаются. Верьте в себя и идите к своей мечте», — заявила Загитова.

Не забыла чемпионка и про поддержку болельщиков.

«Спасибо фанатам за теплый прием, за все поздравления. Надеюсь, мне удалось порадовать вас выступлением. Я благодарна за то, что вы верите в меня и так сильно болеете. Ваша поддержка придает мне уверенности на льду», — написала Загитова в инстаграме.