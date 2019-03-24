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16:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Эмоциональное показательное выступление Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

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На мировом первенстве 19-летняя уроженка Москвы завоевала бронзовую медаль. Её результат — 223,80 балла. Евгения уступила только соотечественнице, Алине Загитовой (237,50 балла), и представительнице Казахстана Элизабет Турнсынбаевой (224,76).

Медведева осталась довольна показанным выступлением и результатом и сказала, что гордится собой. Короткую и произвольную программы фигуристка откатала с травмой ноги. Перед самим дебютом на чемпионате мира в Сайтаме она, предположительно, потянула бедро.

Следующий ЧМ по фигурному катанию пройдёт в 2020 году в Монреале (Канада).

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