Эмоциональное показательное выступление Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в показательных выступлениях на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
На мировом первенстве 19-летняя уроженка Москвы завоевала бронзовую медаль. Её результат — 223,80 балла. Евгения уступила только соотечественнице, Алине Загитовой (237,50 балла), и представительнице Казахстана Элизабет Турнсынбаевой (224,76).
Медведева осталась довольна показанным выступлением и результатом и сказала, что гордится собой. Короткую и произвольную программы фигуристка откатала с травмой ноги. Перед самим дебютом на чемпионате мира в Сайтаме она, предположительно, потянула бедро.
Следующий ЧМ по фигурному катанию пройдёт в 2020 году в Монреале (Канада).