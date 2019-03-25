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12Алина Загитова — чемпионка мира!
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
11:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе вышла из образа железной леди. Она написала про свою боль

После окончания чемпионата мира тренер опубликовала очень личный пост в Инстаграме.

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Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Этери Тутберидзе, которая стала одной из героинь завершившегося в Японии чемпионата мира, поделилась в социальных сетях своими личными переживаниями относительно болезни и смерти своей матери. Этери Петровна Тутберидзе сражалась с раком девять месяцев и умерла 8 ноября прошлого года. Ее дочь и тезка Этери Георгиевна очень тяжело переживала эту ситуацию, но не показывала личных проблем на публике.

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Теперь, после триумфальной победы ученицы Тутберидзе Алины Загитовой и второго места Элизабет Турсынбаевой, которая также тренируется на московском катке Хрустальный, знаменитый тренер вышла из образа «железной леди» и поделилась с публикой тем, что держала в себе столько времени. Таким поступком успешный специалист, видимо, пытается перезагрузить свою жизнь и оставить тяжелые переживания в прошлом. Раньше, по словам Этери Георгиевны, она не могла сделать этого из-за напряжения вокруг ее воспитанниц.

Что написала тренер

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Ответ хейтерам

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи Этери Тутберидзе работала с Юлией Липницкой, которая завоевала золото в командный соревнованиях, но не сумела зацепиться за личные награды. После Игр-2014 карьера Липницкой пошла под откос — впоследствии она жаловалась на травмы и анорексию. Но тренер вывела на международную арену другую суперзвезду женского одиночного катания — Евгению Медведеву. С ней Тутберидзе выиграла два чемпионата мира, но на Олимпиаде в Пхенчхане более удачливой оказалась другая воспитанница Этери Георгиевны — Алина Загитова.

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После Игр-2018 Загитова неожиданно провалила чемпионат мира, а затем грянул скандал с отъездом в Канаду Евгении Медведевой и уходом из группы Тутберидзе еще нескольких девушек. После этого многие начали критиковать женские методы работы специалиста. Именно эти события описывает сейчас тренер, объясняя почему не рассказала о своей трагедии раньше. Тренер дает понять публике, что на фоне спортивных неудач и атак хейтеров пересиживала еще и личную трагедию. И это требовала от Этери Георгиевны дополнительных сил, делая более закрытой и более ранимой.

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Когда дочь Тутберидзе рассказала в соцсетях о смерти своей бабушки, соболезнования ее семьи выразили многие люди из мира спорта. В том числе — Евгения Медведева. Считается, что сороковой день со смерти Этери Петровны был причиной того, что Алина Загитова приехала на чемпионат России в Саранск позже всех соперниц. Этери Георгиевну жестко критиковали за эту задержу, а она в ответ закрывалась еще сильнее. И лишь на финале Кубке России в Великом Новгороде она показала свои эмоции, опубликовав жесткий комментарий по поводу судейства, из-за которого ее дочь лишилась победы.

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Нынешнее открытое послание Тутберидзе — сильный ход, который с одной стороны дает тренеру шанс освободиться психологически, а с другой — показывает хейтерам, что она не боится честно говорить о самом сокровенном. Многие наверняка это оценят и начнут уважать тренера еще больше. Очевидно, что за внешним спокойствием Этери Георгиевны, за ее молчанием в ответ на критику скрываются огромные переживания, которые до недавнего времени были помножены на горе в семье. Навряд ли после этого самый успешный современный тренер в женском одиночном катании сильно изменит свои привычки. Но сильным людям иногда хочется проявить хоть немного слабости. И глупо отказывать им в этой возможности. Особенно — женщине.

Дмитрий Сомов

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