Загитова и Медведева в шикарных вечерних платьях
Фото с торжественного банкета по случаю закрытия чемпионата мира по фигурному катанию. Вы удивитесь!
Фото с торжественного банкета по случаю закрытия чемпионата мира по фигурному катанию. Вы удивитесь!
Торжественный вечер, посвященный закрытию чемпионата мира по фигурному катанию, прошел в японском Сайтаме. В нем фигуристы предстали не в своих костюмах, а в красивых вечерних платьях и смокингах.
Возможно, вы никогда не видели Евгению Медведеву в обтягивающем платье и длинных шпильках. А Алину Загитову в шикарном вечернем наряде.