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Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
12:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова и Медведева в шикарных вечерних платьях

Фото с торжественного банкета по случаю закрытия чемпионата мира по фигурному катанию. Вы удивитесь!

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Торжественный вечер, посвященный закрытию чемпионата мира по фигурному катанию, прошел в японском Сайтаме. В нем фигуристы предстали не в своих костюмах, а в красивых вечерних платьях и смокингах.

Возможно, вы никогда не видели Евгению Медведеву в обтягивающем платье и длинных шпильках. А Алину Загитову в шикарном вечернем наряде.

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