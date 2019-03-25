Текущие события
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Индонезия
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго БлэкхоксОТ2
Колорадо Эвеланш1
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан
Литва
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ2
Монреаль Канадиенс1
Футбол. Сборные
18:45
Экваториальная Гвинея
Саудовская Аравия
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Северная Ирландия2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Нидерланды2
Германия3
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Словения1
Македония1
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Польша2
Латвия0
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Кипр0
Бельгия2
Хоккей. НХЛ
24.03
Нью-Йорк Айлендерс2
Аризона Койотс0
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Венгрия2
Хорватия1
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Израиль4
Австрия2
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Сан-Марино0
Шотландия2
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
12Алина Кабаева: где она сейчас?
09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Тутберидзе назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры. По словам тренера, в тот момент она боролась за жизнь матери, которой диагностировали рак мозга, и ей было больно получать обвинения в свой адрес.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. И дай нам силы Господи, чтобы перелистнуть эту страницу», — написала она. Тренер заявила, что спустя почти год она справилась с ситуацией и благодарна спортивным наградам, которые принесла ей работа.

Смотрите также: Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

На чемпионате мира в Японии Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив воспитанницам Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. От специалиста фигуристка ушла после Олимпийских игр в Пхенчхане, где она проиграла Загитовой и заняла второе место. Медведева переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером. Тогда Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову на юниорском уровне еще на один год.

 Загитова обошла Медведеву и стала чемпионкой мира
Россия без шансов проиграла Бельгии
Россия врубила режим «силовики». Репортаж из Нур-Султана
Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира
Гол Шульца принес сборной Германии победу над голландцами
Дело Шипулина живет. Логинов провалил гонку, но это не важно
Большунов отыграл у Клебо минуту! Но норвежец был хитрее
Майк Тайсон дал совет Макгрегору
Черчесов: Сказал Дзюбе, что пока он не забьет — не заменим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь