Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть
Как будет дальше развиваться события в фигурном катании?
Как будет дальше развиваться события в фигурном катании?
За последние несколько месяцев стало окончательно понятно, что фигурное катание — самый популярный зимний вид спорта. Да, хоккей — это
Евгения Медведева, Алина Загитова, Этери Тутберидзе — знаменитости национального масштаба, такие же, как и звезды кино или
Почему так получилось — отдельная большая тема, но завершающийся сезон только способствовал тому, чтобы этот интерес не только не ослабевал, а, напротив, только вырос. Началось все со скандального ухода Медведевой от Тутберидзе, отголоски которого, как видно, до сих пор не дают покоя участникам этой истории, а каждая их встреча на соревнованиях становилась одной из главных тем для обсуждения.
Дальше — больше. Падения и неудачи Медведевой и Загитовой. Невероятный чемпионат России в Саранске, завершившийся триумфом юниорского супертрио в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, которые вмиг стали известны всей стране. Возвращение на мировой уровень Елизаветы Туктамышевой и ее откровенный показательный номер. Скандальная ситуация с выбором состава на чемпионат мира. И, наконец, сам невероятный по накалу турнир в Сайтаме с победой Загитовой, бронзовой медалью Медведевой и четверным сальховом еще одной ученицы Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой.
А следующий сезон обещает быть не менее жарким, ведь во взрослые соревнования должны перейти Трусова, Щербакова и Косторная. А мест в сборной на чемпионаты мира и Европы всего три.
Правда, каникулы еще не наступили. И не потому, что фигуристы разъехались выступать в шоу, а не на пляж. С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет заключительный старт сезона — командный чемпионат мира (World Team Trophy). В нем примут участие шесть сборных, в том числе и команда России. Соревнование было придумано японской федерацией в 2009-м и проходит раз в два года. Принцип тот же, что и на командном турнире на Олимпиаде, только у мужчин и женщин выступают не один спортсмен, а два.
С одной стороны, World Team Trophy — во многом коммерческая история, придуманная для того, чтобы порадовать японских зрителей (а до этого все чемпионаты проходили в Токио). С другой — турнир проходит под эгидой ISU и все результаты учитываются в статистике. Например, именно на КЧМ-2017 Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме — 160,46 и 241,31 балла соответственно. Которые, правда, с изменениями в правилах прошлым летом были сданы в архив.
Да и сборные обычно привозят в Японию сильнейших фигуристов. Например, в 2017 году за Россию помимо Медведевой выступали Елена Родионова, Михаил Коляда, Максим Ковтун, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Все —
Увидим ли мы в Фукуоке Медведеву и Загитову? Скорее — нет, учитывая как тяжело складывался для них сезон, а чемпионат мира потребовал от них выплеска всех сил — как физических, так и эмоциональных. В любом случае, ждать осталось недолго — заявка должна быть отправлена в оргкомитет не позднее 28 марта.
В конце мая — начале июня ФФККР подаст в Минспорта состав сборной России на будущий сезон. Относиться к нему всерьез не стоит — это необходимая формальность в условиях нашей системы спорта. Те, кто в него вошел, будут получать от Министерства зарплату и финансовую помощь в подготовке. Присутствие в списке — еще не гарантия выступлений. Так, в составе сборной на сезон-2016/17, пусть и резервном, числился уже два года как не катавшийся Евгений Плющенко. В сезоне-2017/18 — Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. В этом году в списках не было Максима Ковтуна, что не помешало ему отобраться на чемпионат Европы и Универсиаду.
А примерно еще через месяц — в конце июня — станет известно расписание серии «Гран-при» и список участников от России. Он будет максимально широким. Например в прошлом сезоне по два этапа откатали сразу семь россиянок.
Так что главным турниром первой половины сезона, как и все последние годы, станет чемпионат России, который пройдет в конце декабря и по итогам которого будет формироваться состав на первенства Европы и мира 2020 года.
Есть большой соблазн сказать, что все три места достанутся
Да и организм у девочек не железный — контент, который они делают, предполагает огромные нагрузки. Косторная в марте
Так что пока понятно — в конце декабря будет очень жарко, а рейтинги фигурного катания совершенно точно снова будут зашкаливать.