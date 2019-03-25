Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть

Источник: Reuters

За последние несколько месяцев стало окончательно понятно, что фигурное катание — самый популярный зимний вид спорта. Да, хоккей — это по-прежнему наша святыня, серьезный шаг вперед в плане популярности сделали лыжи, более менее удерживает свои рейтинги биатлон. Но только у фигурного катания получилось по-настоящему выйти за рамки спорта, выйдя в плане медийности на федеральный уровень.

Дальше — больше

Евгения Медведева, Алина Загитова, Этери Тутберидзе — знаменитости национального масштаба, такие же, как и звезды кино или шоу-бизнеса. О них пишет бульварная пресса, их имена знает почти каждая домохозяйка, новости из их жизни регулярно попадают в топ-новостей . Внимательно следят даже за юниорским первенством России, которое Первый канал транслирует на своем сайте.

Почему так получилось — отдельная большая тема, но завершающийся сезон только способствовал тому, чтобы этот интерес не только не ослабевал, а, напротив, только вырос. Началось все со скандального ухода Медведевой от Тутберидзе, отголоски которого, как видно, до сих пор не дают покоя участникам этой истории, а каждая их встреча на соревнованиях становилась одной из главных тем для обсуждения.

Дальше — больше. Падения и неудачи Медведевой и Загитовой. Невероятный чемпионат России в Саранске, завершившийся триумфом юниорского супертрио в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, которые вмиг стали известны всей стране. Возвращение на мировой уровень Елизаветы Туктамышевой и ее откровенный показательный номер. Скандальная ситуация с выбором состава на чемпионат мира. И, наконец, сам невероятный по накалу турнир в Сайтаме с победой Загитовой, бронзовой медалью Медведевой и четверным сальховом еще одной ученицы Тутберидзе Элизабет Турсынбаевой.

Алина Загитова | Источник: Reuters

А следующий сезон обещает быть не менее жарким, ведь во взрослые соревнования должны перейти Трусова, Щербакова и Косторная. А мест в сборной на чемпионаты мира и Европы всего три.

Кто выступит в Фукуоке?

Правда, каникулы еще не наступили. И не потому, что фигуристы разъехались выступать в шоу, а не на пляж. С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет заключительный старт сезона — командный чемпионат мира (World Team Trophy). В нем примут участие шесть сборных, в том числе и команда России. Соревнование было придумано японской федерацией в 2009-м и проходит раз в два года. Принцип тот же, что и на командном турнире на Олимпиаде, только у мужчин и женщин выступают не один спортсмен, а два.

Фоторепортаж Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях

С одной стороны, World Team Trophy — во многом коммерческая история, придуманная для того, чтобы порадовать японских зрителей (а до этого все чемпионаты проходили в Токио). С другой — турнир проходит под эгидой ISU и все результаты учитываются в статистике. Например, именно на КЧМ-2017 Медведева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме — 160,46 и 241,31 балла соответственно. Которые, правда, с изменениями в правилах прошлым летом были сданы в архив.

Да и сборные обычно привозят в Японию сильнейших фигуристов. Например, в 2017 году за Россию помимо Медведевой выступали Елена Родионова, Михаил Коляда, Максим Ковтун, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Все — первые-вторые номера в своих видах.

Увидим ли мы в Фукуоке Медведеву и Загитову? Скорее — нет, учитывая как тяжело складывался для них сезон, а чемпионат мира потребовал от них выплеска всех сил — как физических, так и эмоциональных. В любом случае, ждать осталось недолго — заявка должна быть отправлена в оргкомитет не позднее 28 марта.

Александра Трусова

Кого вытеснят юниорки?

В конце мая — начале июня ФФККР подаст в Минспорта состав сборной России на будущий сезон. Относиться к нему всерьез не стоит — это необходимая формальность в условиях нашей системы спорта. Те, кто в него вошел, будут получать от Министерства зарплату и финансовую помощь в подготовке. Присутствие в списке — еще не гарантия выступлений. Так, в составе сборной на сезон-2016/17, пусть и резервном, числился уже два года как не катавшийся Евгений Плющенко. В сезоне-2017/18 — Аделина Сотникова и Юлия Липницкая. В этом году в списках не было Максима Ковтуна, что не помешало ему отобраться на чемпионат Европы и Универсиаду.

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А примерно еще через месяц — в конце июня — станет известно расписание серии «Гран-при» и список участников от России. Он будет максимально широким. Например в прошлом сезоне по два этапа откатали сразу семь россиянок.

Так что главным турниром первой половины сезона, как и все последние годы, станет чемпионат России, который пройдет в конце декабря и по итогам которого будет формироваться состав на первенства Европы и мира 2020 года.

Есть большой соблазн сказать, что все три места достанутся супер-юниоркам — Трусовой, Щербаковой и Косторной, которые заняли весь пьедестал на чемпионате России-2019. Проблема в том, что все они находятся в самом непредсказуемом возрасте — никто не знает, как и насколько быстро будет меняться их тело. Можно за одно лето вырасти на 25 см и вся техника полетит к чертям, равно как и все прогнозы.

Да и организм у девочек не железный — контент, который они делают, предполагает огромные нагрузки. Косторная в марте из-за травмы уже снялась с юниорского чемпионата мира. Причем за два дня до старта — то есть на ее участие рассчитывали до последнего, но, видимо, дальше терпеть уже не было сил. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сказал, что у Косторной случилось воспаление на ноге, причем процесс начался еще в начале декабря, с финала юниорского «Гран-при» и нужно просто взять паузу на месяц. Но никто не знает, какие болячки могут вылезти в будущем сезоне.