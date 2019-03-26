Медведеву назвали фальшивкой за отказ благодарить Тутберидзе
Российская фигуристка Евгения Медведева в
Российская фигуристка Евгения Медведева в
Медведева поблагодарила родителей и болельщиков за поддержку, а также тренерский штаб за веру в нее. «Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее, и стремиться к максимальным результатам!» — написала она.
В ответ на это пользователи сети упрекнули фигуристку за то, что она не поблагодарила бывшего тренера Этери Тутберидзе. «А сказать Этери спасибо за то, что нашла силы вытирать твои сопли на Олимпиаде, в то время как у самой мать умирала?
Некоторые посчитали, что Алина Загитова сильнее Медведевой. «Еле до бронзы дотянула, если бы осталась у Этери, может,
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25 марта Тутберидзе впервые заговорила о разрыве с Медведевой. Она назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь тренер ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры.
На чемпионате мира в Японии Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив воспитанницам Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. От специалиста фигуристка ушла после Олимпийских игр в Пхенчхане, где проиграла Загитовой и заняла второе место.