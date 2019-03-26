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Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
8Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ
14:08 (мск), источник: Sport24

Загитова радует японцев, Медведева удивляется, Коляда корчит гримасы. Что делают фигуристы после ЧМ

У ребят появилось немного времени, чтобы отдохнуть.

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Источник: Instagram

Чемпионат мира по фигурному катанию завершился, медали вручены, интервью розданы. Для многих фигуристов наступает межсезонье, а, значит, есть возможность выкроить время для отдыха. Sport24 заглянул в социальные сети спортсменов и выяснили, чем они решили заняться после окончания соревнований.

Чемпионка мира Алина Загитова гуляет по Токио и фотографируется среди цветущих сакур, подписывая комментарии на русском, английском и японском, радуя как можно больше болельшиков. «Kawaii!» — слово, которое чаще всего встречается в комментариях.

После ЧМ у Загитовой не будет много времени на отдых, Алину ждут новые дела в Японии. Впереди — участие в шоу Stars on ice Japane Tour — 2019. Оно пройдет в трех городах — Осаке, Саппоро и Канадзаве с 29 марта по 7 апреля. Затем — участие в шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре (20 апреля). Поедет ли Алина на командный чемпионат мира, который тоже состоится в Японии (11—14 апреля) пока неизвестно.

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Не отказал себе в удовольствии прогуляться по весеннему Токио и Михаил Коляда. Российский фигурист засветился в инстаграме Александра Майорова, выступающего за Швецию. К ребятам присоединился финский танцор на льду Матиас Верслейс.

Парни были в отличном настроении, а Миша даже скорчил гримасу, отправив свои зрачки в непривычное для них место (смотреть с 0:27).

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В Японии все еще находится и чемпион мира Нэтан Чен. Американский фигурист поделился в инстаграме видами на гору Фудзи, заявив на английском, что это самая «фудзийная» гора, которую он когда-либо видел. Затем он показал подписчикам свою комнату в отеле с подписью «Ок, ок, мы шикарные».

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Своими впечатлениями о Токио делится с болельщиками и грузинский ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. Морису явно пришлись по душе японские сакуры, и он заснял их во всех возможных ракурсах, не забыв и сам сфотографироваться на их фоне.

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Морис добавил два умилительных видео с щенками, а затем отправился фотографироваться на фоне памятника Хатико. Видимо, Морис прямо намекнул японцам, что тоже был бы не прочь вслед за Алиной получить в подарок собаку.

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По прибытии в Москву Морис вместе с Загитовой начнет готовиться к шоу в Краснодаре.

Русская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский устроила целую фотосессию на улицах Токио.

В двух постах Саша очень подробно рассказала о своих впечатлениях от Японии. Девушка пожаловалась, что без знания японского в этой стране не выжить — тебя не поймут ни в аптеке, ни в такси, даже если будешь объясняться на английском.

Если говорить про японцев вообще, то это очень дружелюбная нация: они всегда пытаются тебе все объяснить (и пускай по-японски, но стараются очень), если тебе нужно показать дорогу, то могут отвлечься от своей работы и пройти с тобой чуть ли не половину пути, и главное, они вообще не используют слово нет. Вот с этим самые главные проблемы: ты никогда не поймешь, согласился с тобой человек или нет. Они всегда будут тебе утвердительно кивать головой, говорить да, но сделают так, как им кажется правильным.
Александра Бойкова
российская фигуристка
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Фигуристка тоже не прошла мимо сакур, и посвятила им отдельный пост.

«Японцы обожают это дерево, они готовы часами ее фотографировать и просто наблюдать за ней. К сожалению, цветение вишни длится недолго, поэтому застать такой момент-это огромное счастье».

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Евгению Медведеву сакуры не поразили так, как чистящий помидор работник местной столовой. «Он чистит помидор, понимаете?», — написала она. После этого Женя поделилась уютным видео своей ванной комнаты в отеле.

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Довольная и улыбающаяся Медведева засветилась в инстаграме закончившего карьеру канадского парника Эрика Рэдфорда. «Это начало нового приключения», — написал фигурист.

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После чемпионата мира Женя планирует выступить в Корее в шоу Ice Fantasia 2019. Режиссер-постановщик — ее тренер Брайан Орсер. Вместе с Медведевой к выступлению готовятся Джейсон Браун, Боян Цзинь, а также взявшие в этом сезоне паузу Олимпийские чемпионы Тесса Вирчу и Скотт Мойр и чемпионка мира прошлого года Кэйтлин Осмонд.

Еще у двоих российских спортсменов, участников ЧМ, тоже много времени на отдых не будет. Софья Самодурова и Андрей Лазукин примут участие в Skate Victoria 2019 в Болгарии. Турнир пройдет с 9 по 14 апреля.

Российские танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов вместе с выступающими в парном катании Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым задерживаться в Токио не стали и уже отправились на родину. Вика и Женя опубликовали фотографии, где они, закинув ноги на свои сумки, ждут самолет в аэропорту. Спортсмены начнут готовиться к апрельскому шоу Ильи Авербуха. Вид у девчонок усталый, но довольный.

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