Загитова радует японцев, Медведева удивляется, Коляда корчит гримасы. Что делают фигуристы после ЧМ
У ребят появилось немного времени, чтобы отдохнуть.
У ребят появилось немного времени, чтобы отдохнуть.
Чемпионат мира по фигурному катанию завершился, медали вручены, интервью розданы. Для многих фигуристов наступает межсезонье, а, значит, есть возможность выкроить время для отдыха. Sport24 заглянул в социальные сети спортсменов и выяснили, чем они решили заняться после окончания соревнований.
Чемпионка мира Алина Загитова гуляет по Токио и фотографируется среди цветущих сакур, подписывая комментарии на русском, английском и японском, радуя как можно больше болельшиков. «Kawaii!» — слово, которое чаще всего встречается в комментариях.
После ЧМ у Загитовой не будет много времени на отдых, Алину ждут новые дела в Японии. Впереди — участие в шоу Stars on ice Japane Tour — 2019. Оно пройдет в трех городах — Осаке, Саппоро и Канадзаве с 29 марта по 7 апреля. Затем — участие в шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре (20 апреля). Поедет ли Алина на командный чемпионат мира, который тоже состоится в Японии (
Не отказал себе в удовольствии прогуляться по весеннему Токио и Михаил Коляда. Российский фигурист засветился в инстаграме Александра Майорова, выступающего за Швецию. К ребятам присоединился финский танцор на льду Матиас Верслейс.
Парни были в отличном настроении, а Миша даже скорчил гримасу, отправив свои зрачки в непривычное для них место (смотреть с 0:27).
В Японии все еще находится и чемпион мира Нэтан Чен. Американский фигурист поделился в инстаграме видами на гору Фудзи, заявив на английском, что это самая «фудзийная» гора, которую он
Своими впечатлениями о Токио делится с болельщиками и грузинский ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. Морису явно пришлись по душе японские сакуры, и он заснял их во всех возможных ракурсах, не забыв и сам сфотографироваться на их фоне.
Морис добавил два умилительных видео с щенками, а затем отправился фотографироваться на фоне памятника Хатико. Видимо, Морис прямо намекнул японцам, что тоже был бы не прочь вслед за Алиной получить в подарок собаку.
По прибытии в Москву Морис вместе с Загитовой начнет готовиться к шоу в Краснодаре.
Русская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский устроила целую фотосессию на улицах Токио.
В двух постах Саша очень подробно рассказала о своих впечатлениях от Японии. Девушка пожаловалась, что без знания японского в этой стране не выжить — тебя не поймут ни в аптеке, ни в такси, даже если будешь объясняться на английском.
Если говорить про японцев вообще, то это очень дружелюбная нация: они всегда пытаются тебе все объяснить (и пускай
по-японски,но стараются очень), если тебе нужно показать дорогу, то могут отвлечься от своей работы и пройти с тобой чуть ли не половину пути, и главное, они вообще не используют слово нет. Вот с этим самые главные проблемы: ты никогда не поймешь, согласился с тобой человек или нет. Они всегда будут тебе утвердительно кивать головой, говорить да, но сделают так, как им кажется правильным.
Фигуристка тоже не прошла мимо сакур, и посвятила им отдельный пост.
«Японцы обожают это дерево, они готовы часами ее фотографировать и просто наблюдать за ней. К сожалению, цветение вишни длится недолго, поэтому застать такой
Евгению Медведеву сакуры не поразили так, как чистящий помидор работник местной столовой. «Он чистит помидор, понимаете?», — написала она. После этого Женя поделилась уютным видео своей ванной комнаты в отеле.
Довольная и улыбающаяся Медведева засветилась в инстаграме закончившего карьеру канадского парника Эрика Рэдфорда. «Это начало нового приключения», — написал фигурист.
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После чемпионата мира Женя планирует выступить в Корее в шоу Ice Fantasia 2019.
Еще у двоих российских спортсменов, участников ЧМ, тоже много времени на отдых не будет. Софья Самодурова и Андрей Лазукин примут участие в Skate Victoria 2019 в Болгарии. Турнир пройдет с 9 по 14 апреля.
Российские танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов вместе с выступающими в парном катании Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым задерживаться в Токио не стали и уже отправились на родину. Вика и Женя опубликовали фотографии, где они, закинув ноги на свои сумки, ждут самолет в аэропорту. Спортсмены начнут готовиться к апрельскому шоу Ильи Авербуха. Вид у девчонок усталый, но довольный.