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18:32 (мск), источник: ТАСС

Фигуристки Самодурова и Туктамышева вошли в состав сборной России на командный ЧМ

ТАСС, 26 марта. Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева включены в состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира, который состоится в апреле в Японии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Также в состав российской команды вошли Михаил Коляда, Александр Самарин, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.

Командный чемпионат мира — 2019 пройдет в японской Фукуоке 11—14 апреля. Также на турнире выступят команды Канады, Италии, США, Франции и Японии.

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По регламенту турнира, каждая команда состоит из двух мужчин и двух женщин в одиночном катании, одной спортивной пары и одного танцевального дуэта. Спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную. В одиночных соревнованиях спортсмены получат от 12 до 1 балла (12 баллов за первое место, 1 балл за 12-е место), а пары и танцевальные дуэты — от 12 до 7 баллов. Набранные баллы всех спортсменов команды суммируются и определяется итоговый результат.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проводится с 2009 года. Трижды победу одержала команда США (2009, 2013, 2015), дважды побеждали японцы (2012, 2017). Сборная России дважды становилась второй (2015, 2017).

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