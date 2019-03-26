Фигуристки Самодурова и Туктамышева вошли в состав сборной России на командный ЧМ

Также в состав российской команды вошли Михаил Коляда, Александр Самарин, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и спортивная пара Натальи Забияко и Александра Энберта.
Командный чемпионат мира — 2019 пройдет в японской Фукуоке 11—14 апреля. Также на турнире выступят команды Канады, Италии, США, Франции и Японии.
По регламенту турнира, каждая команда состоит из двух мужчин и двух женщин в одиночном катании, одной спортивной пары и одного танцевального дуэта. Спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную. В одиночных соревнованиях спортсмены получат от 12 до 1 балла (12 баллов за первое место, 1 балл за 12-е место), а пары и танцевальные дуэты — от 12 до 7 баллов. Набранные баллы всех спортсменов команды суммируются и определяется итоговый результат.
Командный чемпионат мира по фигурному катанию проводится с 2009 года. Трижды победу одержала команда США (2009, 2013, 2015), дважды побеждали японцы (2012, 2017). Сборная России дважды становилась второй (2015, 2017).