Фигуристки Самодурова и Туктамышева вошли в состав сборной России на командный ЧМ

По регламенту турнира, каждая команда состоит из двух мужчин и двух женщин в одиночном катании, одной спортивной пары и одного танцевального дуэта. Спортсмены будут исполнять два вида программы — короткую и произвольную. В одиночных соревнованиях спортсмены получат от 12 до 1 балла (12 баллов за первое место, 1 балл за 12-е место), а пары и танцевальные дуэты — от 12 до 7 баллов. Набранные баллы всех спортсменов команды суммируются и определяется итоговый результат.