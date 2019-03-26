«Повезло с телосложением»: российская фигуристка назвала плюсы Турсынбаевой и дала ей совет

Источник: isu.org

По словам спортсменки, мало кто ожидал, что представительница Казахстана будет бороться за медаль, отметив, что с каждым стартом Турсынбаева выступает все лучше и лучше.

Напомним, что Турсынбаева завоевала «серебро» на чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония). В произвольной программе она впервые в истории фигурного катания исполнила четверной сальхов.

«Самый большой сюрприз — «серебро» Турсынбаевой с чистым четверным. Мало кто ожидал, что казахстанская фигуристка всерьез будет бороться за тройку. Но лично меня ее медаль не удивила, потому что с каждым стартом она выступала все лучше и лучше. Когда Турсынбаева заходила на сальхов, я чувствовала, что она его сделает.

Элизабет вошла в историю, став первой взрослой, кто прыгнул четверной. Но ей же отчасти повезло с телом. Турсынбаевой почти 20, а выглядит она будто ей 12−13 лет. Очень маленькая и легкая. Ей легче, чем другим спортсменкам себя поднять, крутить многооборотные прыжки. Телосложение играет большую роль. Понятно, что она такой выросла. Но это и, правда, преимущество. Турсынбаевой легче прыгать четверной, чем, например, американке Марае Белл, которая выше, крупнее, тяжелее.