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20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
12Алина Загитова — чемпионка мира!
12:00 (мск), источник: Газета.Ру

Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова, выигравшая недавно чемпионат мира в японской Сайтаме, заработала за текущий сезон $134 тыс. призовых. Причем эту сумму олимпийская чемпионка получила без учета внушительных рекламных контрактов — только за счет выступления на соревнованиях.

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Лучшая фигуристка мира на данный момент Алина Загитова, только что увенчавшая соревновательный год победой на чемпионате мира, заработала за сезон-2018/19 $134 тыс. призовых, сообщил «Р-Спорт».

Непосредственно успех в японской Сайтаме, где проходил чемпионат мира по фигурному катанию, принес спортсменке почти половину этой суммы — $64 тыс.

К главному старту сезона россиянка, выигравшая год назад Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, подходила не в статусе фаворита.

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Главным претендентом на победу называлась еще более юная японская фигуристка Рика Кихира, которая в олимпийский год имела право выступать на международном уровне еще только в юниорских стартах.

Кихира стремительно ворвалась в мир взрослого фигурного катания в нынешнем сезоне и до ЧМ-2019 не проиграла ни одного международного старта. После успешного начала соревновательного года на турнирах категории «Б» Кихира выиграла оба своих этапа Гран-при, после чего триумфально выступила в финале серии, не оставив шансов конкуренткам, — в том числе и занявшей второе место Загитовой.

Далее в активе 16-летней японки была еще победа на чемпионате четырех континентов, а также единственное поражение — серебро национального чемпионата Японии, где она уступила Каори Сакамото.

Некоторые эксперты шли в своих оценках соревнований на чемпионате мира дальше и предрекали, что российских спортсменок на пьедестале не будет вообще, однако Загитова опровергла этот тезис уже в короткой программе.

Пока Кихира срывала фирменный тройной аксель, ученица Этери Тутберидзе блестяще выполнила свой прокат, заработав оценку за 80 баллов и привезя ближайшей преследовательнице пять с лишним очков преимущества.

В произвольной программе Кихира опять завалила тройной аксель (на этот раз один из двух), и ее более сложный контент уже никак не мог помочь в борьбе с Алиной. Россиянка вновь выполнила все блестяще и выиграла произвольную программу, оторвавшись по итоговой сумме баллов почти на 13 очков от ближайшей конкурентки.

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По иронии судьбы, на пьедестале в итоге не оказалось как раз японских спортсменок — второе место заняла еще одна ученица Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а третьей осталась занимающаяся теперь у Брайана Орсера россиянка Евгения Медведева.

Что касается других призовых Загитовой за год, то общую сумму сформировали победы на двух этапах Гран-при ($36 тыс.), серебро в финале этой серии ($18 тыс.), а также второе место чемпионата Европы ($16 тыс.).

Единственное, приведенные доходы считаются до вычета налогов, которые отнимут у новоиспеченной чемпионки мира свыше $10 тыс.

Впрочем, прошлый год был для спортсменки даже более «хлебным». Все благодаря победе на Олимпийских играх в личном соревновании одиночниц, а также выигранному в командном турнире серебру.

Смотрите также: Алина Загитова — чемпионка мира!

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В сумме только от государства и своего региона (Москвы) Алина получила 13 млн рублей, а также ей были вручены на торжественном приеме у президента ключи от новенького призового джипа ценой свыше 5 млн рублей.

За два сезона во взрослом фигурном катании Загитова стала победительницей всех главных стартов, которые только можно выиграть. В свой премьерный сезон Алина тоже победила на обоих своих этапах Гран-при, а затем первенствовала и в финале, где, правда, из-за травмы отсутствовала являвшаяся фаворитом Медведева.

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После этого Загитова взяла взрослый чемпионат России, а когда Евгения, еще являвшаяся тогда ее коллегой по группе Тутберидзе, восстановилась, Алина победила ее в упорной борьбе сначала на чемпионате Европы, а затем и на Олимпийских играх.

После этого случился провал в произвольной программе чемпионата мира — 2018, отбросивший Алину лишь на пятое итоговое место. В нынешнем же сезоне ученица Тутберидзе постоянно допускала ошибки на главных стартах, не сумев взять ни финал Гран-при, ни чемпионат России, ни европейское первенство.

Компенсацией за все неудачи стал триумфальный ЧМ-2019, на котором Загитова закрыла свой последний серьезный пробел по титулам во взрослом катании.

Александр Седов

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