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23:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева начнет учить сложнейшие прыжки

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что поставила себе цель выучить четверные прыжки в следующем сезоне. Слова спортсменки приводятся на сайте Международного олимпийского комитета.

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Медведева заявила, что хочет разучить «по-настоящему сложные прыжки»: четверной сальхов и четверной тулуп. Она отметила, что фигурное катание продолжает развиваться, и предсказала сложную борьбу в следующем сезоне. Помимо этого, россиянка сказала, что хочет стать сильнее в физическом и психологическом планах.

На чемпионате мира в Японии, ставшим третьим в карьере Медведевой, фигуристка завоевала бронзовую медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Два предыдущих мировых первенства Медведева выиграла.

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Также в активе фигуристки две серебряные медали Олимпийских игр-2018. В женском одиночном катании она также уступила Загитовой.

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