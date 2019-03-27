Медведева начнет учить сложнейшие прыжки
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что поставила себе цель выучить четверные прыжки в следующем сезоне. Слова спортсменки приводятся на сайте Международного олимпийского комитета.
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что поставила себе цель выучить четверные прыжки в следующем сезоне. Слова спортсменки приводятся на сайте Международного олимпийского комитета.
Медведева заявила, что хочет разучить «по-настоящему сложные прыжки»: четверной сальхов и четверной тулуп. Она отметила, что фигурное катание продолжает развиваться, и предсказала сложную борьбу в следующем сезоне. Помимо этого, россиянка сказала, что хочет стать сильнее в физическом и психологическом планах.
На чемпионате мира в Японии, ставшим третьим в карьере Медведевой, фигуристка завоевала бронзовую медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой. Два предыдущих мировых первенства Медведева выиграла.
Также в активе фигуристки две серебряные медали Олимпийских игр-2018. В женском одиночном катании она также уступила Загитовой.