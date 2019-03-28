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13:08 (мск), источник: ТАСС

Татьяна Тарасова открыла всероссийский именной турнир по фигурному катанию в Перми

ПЕРМЬ, 28 марта. /ТАСС/. Более трехсот фигуристов со всей России приехали в Пермь на турнир на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, за четыре дня будут разыграны награды в трех категориях. Об этом в четверг сообщается на сайте минспорта Пермского края.

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Источник: РИА "Новости"

«Участие в соревнованиях принимают более 300 российских фигуристов, в течение четырех дней разыграют награды в одиночном, парном, синхронном катании, заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова лично присутствует на соревнованиях», — сказано в сообщении.

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По словам Татьяны Тарасовой, пермская школа фигурного катания дала миру не одного олимпийского чемпиона, здесь выросли Татьяна Тотьмянина, Максим Траньков, здесь воспитываются юниоры, которые каждый год на протяжении последних 25 лет становятся призерами юниорского чемпионата мира.

«Здесь настоящая школа фигурного катания, здесь работают настоящие профессионалы, фанаты своего дела, здесь проходит отбор детей. Это огромный труд воспитывать детей, которые только мечтают о карьере, и тренеры делают из них мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта. Я очень уважительно к этому отношусь, и сейчас на этот турнир приехало очень много детей, это важно, чтобы они могли проявлять себя и развиваться», — приводятся в сообщении слова Тарасовой.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов отметил, что регион гордится своими тренерскими кадрами и юными воспитанниками, которые защищают честь края и страны на российских и международных соревнованиях. Турнир на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, по его мнению, станет новым витком в развитии фигурного катания.

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