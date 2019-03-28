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13:46 (мск), источник: Р-Спорт

Траньков объяснил, будет ли он продолжать работу с Тарасовой/Морозовым

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Двукратный олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи Максим Траньков объяснил РИА Новости, в каком статусе может продолжить работу с двукратными чемпионами Европы Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2018/19 Траньков работал с парой в качестве приглашенного специалиста, но по сути полностью отвечал за ее подготовку. После того, как Тарасова/Морозов проиграли чемпионат Европы, завоевав серебряные медали, к работе с ними активно подключилась Нина Мозер, а сам Траньков заявил, что примет решение относительно своего тренерского будущего позднее.

«Я, можно сказать, был инициатором того, чтобы под Тарасову и Морозова была создана их команда, коллектив, который работал бы только на эту пару. Работать в прежнем формате, когда подготовкой занимается фактически один человек, как большую часть сезона занимался я, не вижу смысла и считаю этот формат несовременным. Сейчас Нина Михайловна Мозер будет создавать команду, если она сочтет, что я в этой команде буду нужен, значит, я продолжу работу с ребятами», — сказал Траньков.

«Формально я все еще не могу быть привлечен к работе в качестве тренера — у меня нет соответствующего образования, только педагогическое. Но в данный момент я учусь на курсах повышения тренерской квалификации и к лету должен получить диплом», — добавил экс-фигурист.

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