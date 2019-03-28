Траньков объяснил, будет ли он продолжать работу с Тарасовой/Морозовым

В сезоне-2018/19 Траньков работал с парой в качестве приглашенного специалиста, но по сути полностью отвечал за ее подготовку. После того, как Тарасова/Морозов проиграли чемпионат Европы, завоевав серебряные медали, к работе с ними активно подключилась Нина Мозер, а сам Траньков заявил, что примет решение относительно своего тренерского будущего позднее.

«Я, можно сказать, был инициатором того, чтобы под Тарасову и Морозова была создана их команда, коллектив, который работал бы только на эту пару. Работать в прежнем формате, когда подготовкой занимается фактически один человек, как большую часть сезона занимался я, не вижу смысла и считаю этот формат несовременным. Сейчас Нина Михайловна Мозер будет создавать команду, если она сочтет, что я в этой команде буду нужен, значит, я продолжу работу с ребятами», — сказал Траньков.