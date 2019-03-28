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15:22 (мск), источник: ТАСС

Ученица Тутберидзе фигуристка Акатьева исполнила четверной тулуп на тренировке

ТАСС, 28 марта. Фигуристка Софья Акатьева из группы тренера Этери Тутберидзе на тренировке исполнила тулуп в четыре оборота. Об этом Тутберидзе сообщила в четверг в Instagram.

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11-летняя Акатьева в этом сезоне заняла второе место на первенстве России младшего возраста.

«Шоу должно продолжаться», — написала Тутберидзе.

На завершившемся чемпионате мира в японской Сайтаме два первых места заняли ученицы Тутберидзе — россиянка Алина Загитова и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Турсынбаева стала первой спортсменкой во взрослом фигурном катании, которой удалось успешно исполнить прыжок в четыре оборота (сальхов). На юниорском уровне в нынешнем сезоне прыжок в четыре оборота исполняли еще две российские фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Обе спортсменки также занимаются в группе Тутберидзе.

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