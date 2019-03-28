Ученица Тутберидзе фигуристка Акатьева исполнила четверной тулуп на тренировке

На завершившемся чемпионате мира в японской Сайтаме два первых места заняли ученицы Тутберидзе — россиянка Алина Загитова и представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Турсынбаева стала первой спортсменкой во взрослом фигурном катании, которой удалось успешно исполнить прыжок в четыре оборота (сальхов). На юниорском уровне в нынешнем сезоне прыжок в четыре оборота исполняли еще две российские фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Обе спортсменки также занимаются в группе Тутберидзе.