Роднина высказалась о борьбе между Медведевой и Загитовой

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Роднина заявила, что, с одной стороны, борьба помогала спортсменкам, а с другой — ухудшила их физическое и эмоциональное состояние. По ее словам, особенно пострадала Медведева, выступавшая на Олимпиаде в Пхенчхане после травмы.

Олимпийская чемпионка посчитала, что в этом есть вина и тренерского штаба фигуристки. «Она заранее шла в олимпийский сезон после гипса, понимая, что не сможет прыгнуть один из каскадов. И заведомо ехала на Игры с упрощенной программой», — отметила она.

На чемпионате мира в Японии, прошедшем в марте 2019-го, Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой.