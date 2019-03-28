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19:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Роднина высказалась о борьбе между Медведевой и Загитовой

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о конкуренции между российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Ее слова приводит «Советский Спорт».

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Роднина заявила, что, с одной стороны, борьба помогала спортсменкам, а с другой — ухудшила их физическое и эмоциональное состояние. По ее словам, особенно пострадала Медведева, выступавшая на Олимпиаде в Пхенчхане после травмы.

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Олимпийская чемпионка посчитала, что в этом есть вина и тренерского штаба фигуристки. «Она заранее шла в олимпийский сезон после гипса, понимая, что не сможет прыгнуть один из каскадов. И заведомо ехала на Игры с упрощенной программой», — отметила она.

На чемпионате мира в Японии, прошедшем в марте 2019-го, Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой.

В ноябре 2017-го у Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. Из-за этого она пропустила чемпионат Европы и финал Гран-при, но поехала на Олимпиаду. В Пхенчхане Медведева завоевала серебряную медаль. Золото выиграла Загитова.

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