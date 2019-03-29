Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом

Источник: РИА "Новости"

Как появился

Командный чемпионат мира появился посредством эволюции. Все начиналось еще в 1997 году, когда в помешанной на фигурном катании Японии впервые провели турнир Japan Open.

Соревнования, на которых в конце сезона в Стране восходящего солнца собирались самые популярные там фигуристы мира, стали регулярными.

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Поначалу все это проходило в формате команд, составленных не по национальному признаку, а скорее по континентальному: Европа, Азия, Америка… Логично, что в конце концов Международный союз конькобежцев (ИСУ) обратил на турнир внимание, взял его под свое крыло и превратил в командный чемпионат мира, где раз в два года соревнуются лучшие по рейтингу шесть сборных.

С 2009 года, когда в Токио прошел первый КЧМ, состоялись уже шесть турниров. При этом КЧМ-2011 был перенесен на год из-за землетрясения в Японии и прошел в 2012-м, а в остальном традиция проведения соревнований в нечетные годы хранится свято.

Формат

В клубном чемпионате мира, как уже было сказано, выступают шесть лучших сборных по рейтингу ИСУ. Интересно, что за все годы проведения в турнире принимали участие лишь семь национальных команд: Япония, США, Канада, Россия, Китай, Франция и Италия.

Каждая сборная привозит на турнир восемь спортсменов, которые соревнуются в своих видах программы. При этом команды выставляют по два одиночника в мужском и женском катании, а также одну спортивную и танцевальную пары.

В отличие от обычных стартов, здесь во всех четырех видах проходят отдельные соревнования в короткой и произвольной программах, то есть фактически по два турнира для каждой дисциплины.

Очки за каждый вид присуждаются от 12 баллов до одного, в зависимости от занятого спортсменом места. Соответственно у спортивных и танцевальных пар от 12 до семи, поскольку в их соревнованиях есть только шесть мест.

Так, у одиночников максимально одна страна в одном виде может набрать 23 очка (сумма за первое и второе места), а минимально — три очка (сумма за последние два места). У пар максимально сборная может получить за прокат 12 очков, а минимально — семь.

Сборная-победительница определяется по лучшей сумме баллов за все восемь оцениваемых соревнований. Так, в 2015 году золотые медали принесли 110 очков, а в 2017-м — на балл меньше.

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Кроме того, у турнира есть призовой фонд, который равен $1 млн. Лучшая сборная турнира заработает $200 тыс., а остальные команды получат $170, $160, $150, $140 и $130 тысяч соответственно. При этом каждый одиночник получит 15% от командного выигрыша, а каждая пара — по 20%.

Также есть призы и для победителей в отдельных видах соревнований. Собственно, это единственный момент, в котором для спортсменов имеет значение личная сумма баллов за короткую и произвольную программы. Так, лучшие мужчина и женщина турнира заработают по $15 тыс., а победители соревнований у спортивных и танцевальных пар — $20 тыс. на дуэт.

История

За пять проведенных чемпионатов золотые медали доставались только двум командам — США (трижды) и Японии (дважды). Также японцы взяли еще три бронзы, а в активе американцев есть по серебру и бронзе. То есть эти команды вообще никогда не оставались за пределами пьедестала.

Кроме них награды завоевывали только канадцы, взявшие на первых трех турнирах два серебра и бронзу, и российская сборная, остававшаяся серебряной на двух последних КЧМ.

В 2015 году России для победы не хватило всего одного очка, но золото ушло к «звездно-полосатым», а два года назад японцы опередили российских фигуристов на четыре очка.

Смешанный состав

Командный чемпионат мира по фигурному катанию не является соревнованием, которое каждый спортсмен мечтает выиграть непременно. Тем не менее турнир достаточно престижен, чтобы собирать звездный состав.

У России, например, в 2015 году в женском катании была новоиспеченная чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а двумя годами позже главной звездой сборной светила уже двукратная на тот момент лучшая фигуристка планеты Евгения Медведева, откатавшаяся к тому же на мировые рекорды и в короткой, и в произвольной.

В этом году, правда, ни только что ставшей чемпионкой мира Алины Загитовой, ни завоевашей бронзу Евгении Медведевой в Фукуоке не будет.

С одной стороны, спортсменкам, пережившим очень трудный сезон, сейчас не помешает отдых, с другой — поездка на КЧМ стала компенсацией для Елизаветы Туктамышевой, проболевшей чемпионат страны и в итоге не выступившей ни на ЧЕ, ни на ЧМ, хотя она стала в нынешнем сезоне бронзовым призером финала Гран-при.

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Ну, а для другой ученицы Алексея Мишина Софьи Самодуровой турнир, пожалуй, награда за классный сезон, пусть на первенстве мира чемпионка Европы блеснуть и не сумела.

Мужскую часть команды представят на КЧМ Михаил Коляда и Александр Самарин, Наталья Забияко и Александр Энберт поедут на соревнования спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут танцевать.

Шансы

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Вопрос шансов сборной России на данный момент открыт. Во-первых, не все команды уже опубликовали свои составы, а во-вторых, честно говоря, не совсем понятно, чего ждать от российской сборной.

Вернее, большие опасения вызывает наш самый слабый вид — мужское катание. Никто не поручится, что Самарин с Колядой откатают без срывов, а какова их цена в командных соревнованиях, мы прекрасно помним по Пхенчхану-2018, где короткий прокат Коляды лишил шансов на золото всю команду Олимпийских атлетов из России.

Если наши мужчины не провалятся, то даже наличие в соперниках японца Кейдзи Танаки, итальянца Маттео Риццо и выглядящего безоговорочным фаворитом (пока США не назвали свой состав) еще одного японца Шомы Уно не кажется страшным.

Туктамышевой и Самодуровой будет крайне трудно справиться с разозленными неудачей на домашнем личном чемпионате мира Рикой Кихирой и Каори Сакамото, но остальных как минимум Елизавета должна обыгрывать уверенно.

Впрочем, списывать Самодурову тоже не стоит. Наверняка ее взяли в Фукуоку в том числе и благодаря ее фирменной стабильности — Соня отличается тем, что катает без срывов, что в таком формате крайне важно. Японки, например, этим похвастать не могут.

Наталья Забияко и Александр Энберт будут фаворитами у спортивных пар, ведь обогнавшие их на ЧМ-2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов закончили сезон, а ставшие там же чемпионами китайцы не попали на турнир командой (Китай и Германия заявлены как запасные сборные).

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, конечно, уступают французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, но им уступают вообще все, а именно наш дуэт стал вторым на ЧМ в Сайтаме.

В общем, если мужчины не загубят турнирную ситуацию, а все остальные откатают на своем уровне, сборная России вполне сможет бороться за золото, кого бы там в итоге ни заявили США, и даже несмотря на сильный японский состав.