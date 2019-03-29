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00:51 (мск), источник: Р-Спорт

Роднина связала с Плющенко деградацию мужского фигурного катания

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала неудачное выступление российских фигуристов на прошедшем чемпионате мира.

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По мнению прославленной фигуристки, проблема является системной и связана с Евгением Плющенко.

«Фигурное катание такой вид спорта, что если у тебя талантливое тело, а с головой проблемы, то результата не будет. Мне кажется, что в свое время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы. Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: “Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко”. Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растет чемпион», — заявила Роднина во время конференции для «Советского спорта».

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Экс-фигуристка также отметила, что для современных фигуристов спорт превращается в бизнес.

«Видно не на тех ставим. Если бизнес неуспешный, то его надо закрывать или продавать. А для спортсменов спорт превращается в бизнес, ведь за пребывание в сборной платят достаточно большие деньги. Проще быть вторым-третьим номером и продержаться в сборной пару циклов, чем один или два года идти на какие-то сверхнагрузки и постараться прыгнуть выше головы», — заявила она.

На прошедшем чемпионате мира россиянин Михаил Коляда (262,44) занял шестое место, Андрей Лазукин (248,74) — десятое, Александр Самарин (246,33) — 12-е. Россияне потеряли максимальную квоту на следующий чемпионат мира, в 2020 году в мужском одиночном катании на мировом первенстве смогут выступить два российских фигуриста.

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