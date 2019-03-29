Роднина связала с Плющенко деградацию мужского фигурного катания

«Фигурное катание такой вид спорта, что если у тебя талантливое тело, а с головой проблемы, то результата не будет. Мне кажется, что в свое время мы допустили какие-то системные ошибки, которые сказываются в последние годы. Связано это с Евгением Плющенко: мы его долго поднимали, осаживая других ребят, которые к этому психологически не были готовы: “Отобрался? Подождешь — у нас есть Плющенко”. Лидера, чемпиона надо растить, а ни в одном спортсмене после Плющенко я не замечала, что это растет чемпион», — заявила Роднина во время конференции для «Советского спорта».