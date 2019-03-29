Авербух — о четверных прыжках: «Женское катание всегда лет на 20 отставало от мужского. Это нормально»

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у нас такая плеяда, которая немножко отошла на второй план. Но я вижу потенциал у мужского фигурного катания: у юниоров и совсем юных ребят. Все впереди.

Раньше в мужском одиночном катании мы были очень сильны. Урманов, Петренко, Кулик, Ягудин с Плющенко — мы долго держали эту планку. А девочки наши начали выигрывать с Марии Бутырской в 1999-м. Сейчас пошло женское катание, идут перекосы — это обычная история. Нельзя быть лучшими везде и всегда.

В мире женское одиночное катание всегда лет на 20 отставало от мужского, но девчонки догоняли, это нормально, они всегда чуть позже идут. Алексей Урманов на Олимпиаде-1992 исполнил четверной тулуп. Наши девочки запрыгали четверные в 2017—2018 годах. Вот и отставание, но женское катание догоняет — так было всегда.