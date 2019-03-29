Натан Чен выступит за сборную США на командном чемпионате мира
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Натан Чен и Винсент Чжоу вошли в состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Фукуоке
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Натан Чен и Винсент Чжоу вошли в состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Фукуоке
На чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония) Чен завоевал золотую медаль, Чжоу стал третьим. Также в состав включена танцевальная пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, выигравшая в Сайтаме бронзу.
Полностью состав американской команды выглядит следующим образом:
женщины — Мэрайя Белл, Брэди Теннелл, запасная — Старр Эндрюс;.
мужчины — Чен, Чжоу, запасной — Джейсон Браун;.
спортивные пары — Эшли Кейн/Тимоти Ледук, запасные — Хэвен Денни/Брэндон Фрейзер;.
танцевальные пары — Хаббелл/Донохью, запасные — Мэдисон Чок/Эван Бейтс.
Участие в соревнованиях примут сборные Японии, США, России, Франции, Италии и Канады.