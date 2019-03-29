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14:17 (мск), источник: Р-Спорт

Натан Чен выступит за сборную США на командном чемпионате мира

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Натан Чен и Винсент Чжоу вошли в состав сборной США на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Фукуоке 11—14 апреля, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания США.

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На чемпионате мира-2019 в Сайтаме (Япония) Чен завоевал золотую медаль, Чжоу стал третьим. Также в состав включена танцевальная пара Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, выигравшая в Сайтаме бронзу.

Полностью состав американской команды выглядит следующим образом:

женщины — Мэрайя Белл, Брэди Теннелл, запасная — Старр Эндрюс;.

мужчины — Чен, Чжоу, запасной — Джейсон Браун;.

спортивные пары — Эшли Кейн/Тимоти Ледук, запасные — Хэвен Денни/Брэндон Фрейзер;.

танцевальные пары — Хаббелл/Донохью, запасные — Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

Участие в соревнованиях примут сборные Японии, США, России, Франции, Италии и Канады.

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