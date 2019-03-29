Хореограф Медведевой Миша Джи: Скоро увидите более взрослую Женю

Источник: РИА "Новости"

Тяжелый груз на плечах Жени

— Миша, бронза Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме в таком тяжелейшем сезоне — подвиг?

— Я считаю, что эту медаль можно назвать ее маленьким личным подвигом, который она совершила.

— Насколько вы сами верили в случившееся, учитывая все ее проблемы, и на что ориентировали Женю в подготовке?

— Это была командная работа, и в первую очередь Брайана и Трейси (тренеров Медведевой Брайана Орсера и Трейси Уилсон — прим. РИА Новости). Втроем мы старались четко планировать все детали подготовки и дать ей максимум поддержки на чемпионате мира.

— Медведева отмечала, что вы ее друг, который участвовал в психологической работе, а не просто был хореографом.

— Опять же скажу, что у меня лично не было специфической роли, я, Брайан и Трейси между собой общались, продумывали различные варианты и следили за состоянием Жени, за ее настроем. Бывало, что работали и отдельно, так как у Брайана много спортсменов выступало в Сайтаме, он всем должен был уделить внимание. В разное время мы выполнял разную функцию. Я со своей стороны всегда прислушивался к плану тренерского штаба. Мы работали над многим — техникой, психологией, концентрацией и уверенностью.

— В Финале Кубка России в Великом Новгороде Медведева рассказывала, как мысленно прощалась со страхом и сомнениями. Вы понимаете природу этих проблем?

— Об этом лучше спросить самого спортсмена, но очевидно одно — очень сложный сезон. Постолимпийский. На Олимпиаде она отдала все, что могла, и после очень нелегко выступать любому классному атлету. Помимо этого, была смена места тренировок, вокруг ее имени было много разных новостей, статей в СМИ, которые легли тяжелым грузом на плечи Жени.

— Какие советы по правильному отношению к этой шумихе вы ей давали?

— Стараться быть собой и делать свое дело. Вот что максимально важно. Конечно, в наше время соцсетей, когда все события развиваются мгновенно, это очень тяжело, но, тем не менее, просто необходимо придерживаться решений своих задач и ни на что не отвлекаться.

— Помните критический момент Медведевой в этом сезоне?

— Их было несколько. Один и не выделишь. Правильно Брайан сказал, что этот сезон для Жени был как американские горки. Я уважаю Брайана и Трейси, что даже в такие моменты они оставались спокойными, осознавая цель на длинный забег вместе с Женей.

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В глазах Медведевой полыхает пламя

— До этапа Гран-при в Гренобле Медведева настраивалась на прокаты как на схватки, и после говорила, что над настроем ей надо еще работать с тренером.

— Мы дали ей направления и советы, а она настраивалась так, как ей нужно было в конкретный момент. Мы никогда не ставили Жене каких-то рамок, она всегда сама выбирает, как ей поступить и настроиться. Для нас было важно добиться того, чтобы она почувствовала себя. Этого наша команда добивалась и психологическими методами, и различными тренировочными. Но она в каждом элементе подготовки должна была ощущать себя и приходить к выводу, что же близко по-настоящему ей самой.

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— Что ей близко как к спортсменке?

— Я не могу сказать за нее, но, как зритель, я считаю, что самое сильное качество Жени — это ее внутренний огонь. Нечасто увидишь спортсменов, у которых пламя горит так сильно внутри, что этот огонь видишь в глазах. Такими были и есть Женя Плющенко и Юдзуру Ханю.

— Что вы в ней особенно цените?

— Ее внутреннюю силу. Ее терпение идти сквозь преграды и трудности.

— Хореографически Медведева способна на любые образы?

— Женя — спортсменка очень многих образов. Просто мы еще не все успели показать, потому что, к сожалению, у нас две программы, а не четыре.

— Я видел ее тренировки на этапах Гран-при, и она мне казалась чемпионкой мира. Или выделять ее из общего топа фигуристок не стоит?

— Я считаю, каждый индивидуален и неординарен по-своему. У каждой из ведущих спортсменок есть свои замечательные качества, и у каждой есть чему поучиться всем нам — тренерам и постановщикам.

— Чему можно поучиться у Алины Загитовой?

— Многому. У нее много сильных качеств, ее выступления на чемпионате мира в Сайтаме были очень мощными. Она сильная спортсменка и личность, и было приятно видеть ее прокаты в Японии.

— Медведева поменяла посреди сезона короткую программу. Можно сказать, что с первой ей справиться не удалось?

— Я не могу сказать, что не удалось с ней справиться. Но сменить ее было решение команды, решение Брайана.

— С ней была реальная угроза результата Медведевой в этом сезоне?

— На тот момент просто много всего одновременно навалилось на Женю — перемены, новый стиль, новая постановка, и все в краткий срок. Поэтому команда приняла решение о постановке новой короткой.

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— Прежнюю короткую она ментально не принимала?

— Я за ту программу не отвечал, поэтому лучше об этом спросить ее и постановщика. Они в этом разбираются лучше меня.

— «Тоской» вашей постановки фактически спасали сезон Медведевой?

— Не могу сказать, что спас. Сказал бы, что помог.

— Есть мнение, что «Тоску» можно подстроить под любого спортсмена, что это такая универсальная вещь, с которой справится любой классный фигурист.

— Я читал об этом, но я не согласен с этим. Я бы порекомендовал сходить в Большой театр или любой оперный театр в Италии и посмотреть оперу «Тоска», чтобы понять, насколько глубоко это произведение, и как эмоционально сильно, сердцем, изнутри нужно чувствовать эту боль и гореть. Тогда вы поймете, что не каждый сможет выкатать «Тоску» так, как Женя.

— Вы в этой постановке больше использовали класс Медведевой или в постановке есть элементы, которые можно назвать лицом хореографа Миши Джи?

— Моя главная задача — максимально показать спортсмена с его лучшей стороны. Поэтому здесь был и ее класс, и моя постановка.

Тутберидзе задает новые стандарты фигурного катания

— Медведева объявила, что на следующий сезон у нее будет произвольная программа по мотивам фильма «Мемуары гейши». Постановщик — вы?

— Я буду работать с командой, но о деталях вы узнаете позже.

— Мы увидим новую Медведеву?

— Я думаю, да. Более взрослую и женственную.

— Как вам российские юниорки, которые выходят в следующем сезоне на взрослый уровень?

— Они уникальны. Каждая по-своему. Кто-то берет свое пластичностью, кто-то мощью, а кто-то харизмой. Группа Этери Георгиевны (Тутберидзе) делает колоссальную работу, и многому есть чему поучиться у нее. Их группа ставит новые стандарты в мире фигурного катания.

— Вы сами, Миша, кажется, не объявляли об окончании карьеры.

— Моя цель — помогать следующему поколению быть еще лучше и сильнее.

— Но свою карьеру как спортсмен вы закончили?