Турсынбаева: Медаль — это хорошо, но работа продолжается

Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Алматы 19-летняя Турсынбаева поделилась эмоциями корреспонденту Prosports.kz от прошедшего ЧМ в Сайтаме (Япония).

«Долетели легко, жаль, что только на один день прилетела. Очень приятно, что так встретили».

На прошлой неделе Турсынбаева совершила сенсацию на ЧМ, сделав четверной сальхов в произвольной программе. Она стала первой в мире, кто выполнил его на взрослом уровне. Об этом фигуристка также рассказала представителям СМИ.

«Конечно, четверные прыжки очень сложные. Пыталась два раза исполнить его, но не получилось. Именно на чемпионате мира, в нужное время и в нужном месте получилось его сделать».

30 марта Турсынбаева примет участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».

«Это мое первое шоу в Алматы. Это — большая честь участвовать в нем. Буду очень рада видеть болельщиков на шоу. Спасибо всем за поддержку».

В конце фигуристка рассказала, осознала ли она свой триумф на прошедшем ЧМ.