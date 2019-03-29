Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Хоккей. НХЛ
30.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
30.03
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
30.03
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
30.03
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
30.03
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Чикаго Блэкхокс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон ОйлерзБ2
Даллас Старз3
Все события
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
13Сборная России проиграла бельгийцам
17:05 (мск), источник: Prosports.kz

Турсынбаева: Медаль — это хорошо, но работа продолжается

Серебряная призерка чемпионата мира-2019 года Элизабет Турсынбаева прилетела в Алматы для участия в ледовом шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», передает Prosports.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В аэропорту Алматы 19-летняя Турсынбаева поделилась эмоциями корреспонденту Prosports.kz от прошедшего ЧМ в Сайтаме (Япония).

«Долетели легко, жаль, что только на один день прилетела. Очень приятно, что так встретили».

На прошлой неделе Турсынбаева совершила сенсацию на ЧМ, сделав четверной сальхов в произвольной программе. Она стала первой в мире, кто выполнил его на взрослом уровне. Об этом фигуристка также рассказала представителям СМИ.

«Конечно, четверные прыжки очень сложные. Пыталась два раза исполнить его, но не получилось. Именно на чемпионате мира, в нужное время и в нужном месте получилось его сделать».

30 марта Турсынбаева примет участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».

«Это мое первое шоу в Алматы. Это — большая честь участвовать в нем. Буду очень рада видеть болельщиков на шоу. Спасибо всем за поддержку».

В конце фигуристка рассказала, осознала ли она свой триумф на прошедшем ЧМ.

«Буквально один день выходной и сразу приступили к тренировкам. Вчера были тренировки, сегодня здесь. Медаль — это хорошо, но работа продолжается», — заключила Турсынбаева.

Наши за границей: казахстанские футболисты в Европе
Без Загитовой и Медведевой: как России стать чемпионом
Все, что нужно знать о старте финальной серии Востока КХЛ
«Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды
Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки
Участник четырех чемпионатов мира завершил карьеру в сборной
«Забыть “Спартак” невозможно». Памяти Владимира Федотова
Новый Черышев. Воспитанник «Спартака» на просмотре в «Валенсии»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь