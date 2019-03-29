Турсынбаева: Медаль — это хорошо, но работа продолжается
Серебряная призерка чемпионата мира-2019 года Элизабет Турсынбаева прилетела в Алматы для участия в ледовом шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», передает Prosports.kz.
Серебряная призерка чемпионата мира-2019 года Элизабет Турсынбаева прилетела в Алматы для участия в ледовом шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха», передает Prosports.kz.
В аэропорту Алматы 19-летняя Турсынбаева поделилась эмоциями корреспонденту Prosports.kz от прошедшего ЧМ в Сайтаме (Япония).
«Долетели легко, жаль, что только на один день прилетела. Очень приятно, что так встретили».
На прошлой неделе Турсынбаева совершила сенсацию на ЧМ, сделав четверной сальхов в произвольной программе. Она стала первой в мире, кто выполнил его на взрослом уровне. Об этом фигуристка также рассказала представителям СМИ.
«Конечно, четверные прыжки очень сложные. Пыталась два раза исполнить его, но не получилось. Именно на чемпионате мира, в нужное время и в нужном месте получилось его сделать».
30 марта Турсынбаева примет участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха».
«Это мое первое шоу в Алматы. Это — большая честь участвовать в нем. Буду очень рада видеть болельщиков на шоу. Спасибо всем за поддержку».
В конце фигуристка рассказала, осознала ли она свой триумф на прошедшем ЧМ.
«Буквально один день выходной и сразу приступили к тренировкам. Вчера были тренировки, сегодня здесь. Медаль — это хорошо, но работа продолжается», — заключила Турсынбаева.