Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки

Ханю получил травму правой лодыжки на этапе Гран-при в Москве, который прошел в ноябре. Японец выиграл в Москве, но позднее выяснилось, что у спортсмена повреждены две связки, сухожилие и малоберцовая кость. Из-за травмы Ханю был вынужден пропустить Финал Гран-при в Ванкувере.

Несмотря на травму, японец в марте принял участие в чемпионате мира в Сайтаме и завоевал серебро. Ранее в марте стало известно, что Ханю не до конца восстановился от травмы и вынужден пропустить командный чемпионат мира, который пройдет с 11 по 14 апреля в Японии.