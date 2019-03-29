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17:53 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании фигурист Юдзуру Ханю потратит на восстановление после травмы лодыжки от двух до трех месяцев, сообщает Japan Times.

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Источник: РИА "Новости"

Ханю получил травму правой лодыжки на этапе Гран-при в Москве, который прошел в ноябре. Японец выиграл в Москве, но позднее выяснилось, что у спортсмена повреждены две связки, сухожилие и малоберцовая кость. Из-за травмы Ханю был вынужден пропустить Финал Гран-при в Ванкувере.

Несмотря на травму, японец в марте принял участие в чемпионате мира в Сайтаме и завоевал серебро. Ранее в марте стало известно, что Ханю не до конца восстановился от травмы и вынужден пропустить командный чемпионат мира, который пройдет с 11 по 14 апреля в Японии.

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