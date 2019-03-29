Загитова о победе на ЧМ: Хотелось кричать во всю глотку

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«Мне хотелось кинуть все, что было в руках, кричать во всю глотку и прыгать от счастья! Но нужно было идти на интервью, отвечать на вопросы, говорить, что чувствую сейчас, фотографироваться, улыбаться… — после всего этого наваливается такая усталость, что хочется просто лечь и не вставать», — цитирует ее слова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я никому не говорила, но на этом чемпионате я поняла, что могу бороться с собой, своим характером, своими мыслями, прыжками, даже когда на тренировках не все получается. За эти несколько дней на чемпионате мира я пережила столько всего, столько эмоций, что для меня вдвойне приятно, что я смогла здесь собраться», — добавила Загитова.

В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.

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